Врач рассказала, действительно ли можно заболеть ветрянкой во второй раз
Часто ветрянку называют болезнью детского возраста. Но иногда она может возвращаться во взрослом возрасте и есть некоторые факторы, которые к этому приводят.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
Можно ли дважды заболеть ветрянкой
По словам медика, можно, но есть определенные обстоятельства. Большинство людей, которые переболели ветряной оспой, развивают к ней стойкий иммунитет. Однако есть возможность заболеть ею во второй раз.
Вирус, вызывающий ветряную оспу - вирус ветряной оспы-зостер (VZV) - может оставаться неактивным в организме и со временем активироваться, что приводит к опоясывающему лишаю.
Люди могут заболеть во второй раз, если переболели ветряной оспой до 6 месяцев. Младенцы до 12 месяцев могут не выработать достаточного количества антител после болезни вследствие незрелости иммунитета.
Также, если была очень легкая форма ветряной оспы во время первого случая заболевания - без сыпи.
Как можно заразиться ветряной оспой
Ветряная оспа очень заразна и передается легко. Вирус распространяется через дыхательные частицы, которые попадают в воздух, или через контакт с жидкостью из пузырьков сыпи
Можно заразиться, если находитесь в одном помещении с больным не менее 15 минут, прикасаетесь к пузырькам больного, касаетесь предметов, которые контактировали с жидкостью пузырьков.
Также можно заразиться, если коснуться сыпи человека с опоясывающим лишаем.
Чем опоясывающий лишай отличается от ветряной оспы
Ветряная оспа - это заболевание, которое развивается, когда вы впервые заражаетесь VZV. После того как ваша иммунная система борется с инфекцией, вирус может спрятаться в нервах вашего тела. Это спящий вирус.
Когда VZV просыпается или реактивируется, это вызывает опоясывающий герпес.
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