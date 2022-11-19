UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лікар розповіла, чи шкідливі енергетики та кому заборонено їх пити

Кому не можна пити енергетики (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Енергетичні напої набирають великої популярності, їх види і сорти все більше і більше переповнюють полиці магазинів. Однак, вони погано впливать на організм людини.

Про це розповіла дитячий кардіолог, лікар УЗД Тетяна Бульба в Instagram.

Відсутність повноцінного відпочинку та шалений ритм сучасного життя - причина, через яку люди обирають енергетики

Однак, часто підлітки п’ють їх, можливо, для того, щоб не відрізнятися від своїх товаришів.

Чи небезпечні енергетики

Основне завдання енергетику - якомога швидше прибрати почуття втоми, примусити мозок та тіло працювати в інтенсивному режимі.

У склад такого напою додають кофеїн, гуарана, таурин, L-карнітин, женьшень, вітамін В, мелатонін та глюкуронолактон. Ці речовини не є шкідливими, але їх сукупність та дозування в напої несуть загрозу.

Наприклад, доза кофеїну в баночці енергетику складає 5-7 чашок кави, вітамін В перевищує денну потребу на 300-1500%, а таурину більше, ніж у 2 рази.

Тому такий склад приводить до того, що надниркова залоза виділяє забагато адреналіну, а це дуже виснажує організм.

"Якщо коротко, схема така: людина випиває енергетик - це швидко стимулює серцево-судинну, нервову та ендокринну систему і дає почуття бадьорості - за 1,5-2 години ефект зникає", - каже лікар.

За словами фахівця, після цього настає дуже сильне виснаження і з‘являється сонливість, сильний голод та втрата сил.

Загалом такий напій не додає сил, а просто швидко витягує з організму ресурси, яких повинно було вистачити на добу (а може й більше), і "вмикає" їх на короткий час. Коли його дія закінчується, організму немає звідки брати сили, бо вони вже всі витрачені.

Важливо пам'ятати, що регулярне і неконтрольоване вживання енергетиків може призвести до летального випадку. Якщо говорити про дитячий вік, небезпечним є навіть одноразовий прийом напою

Енергетики не можна пити при:

  • серцево-судинних захворюваннях;
  • ендокринних патологіях;
  • захворюваннях нервової системи;
  • хворобах ШКТ.

Категорично протипоказано пити енергетики:

  • дітям та підліткам;
  • вагітним та годуючим;
  • літнім людям.

Раніше лікар розповідала всю правду про вейпи і "електронки". Вона пояснила, кому їх категорично не можна вживати.

Також ми називали популярні напої, які заборонено давати дітям.

Читайте РБК-Україна в Google News
напоїенергетики