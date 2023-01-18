Лікар розповіла, чи можна жінкам пити каву під час грудного вигодовування

Чи можна пити каву під час грудного вигодовування

Довгий час існувало багато заборон для породіль, які годують свою дитину грудним молоком. Їм не дозволяли їсти цілий ряд кольорових продуктів, аби не спровокувати алергічних реакцій у малечі. Кислі та надто гострі продукти часто також були табуйованими.

Проте, певно, найбільше заборон існувало щодо споживання кави та інших напоїв, які містять кофеїн. Але, як відомо, саме таких напоїв найбільше хочеться молодим мамам, які не досипають вночі та потребують засобів, які б зробили їх бадьорими вдень.

"Каву під час грудного вигодовування пити можна. Невелика кількість кофеїну не зашкодить вашій дитині", - стверджує Олена Рєзнікова.

За даними La Leche League, потрібно близько 1-2-ох годин, щоб кофеїн, який ви п’єте, потрапив до вашої дитини з грудним молоком. Однак дитина отримує приблизно 1,5% від кількості кофеїну, яку отримує мати.

Американська академія педіатрії класифікувала кофеїн як "ліки для матерів, які зазвичай сумісні з грудним вигодовуванням". І дозволяє до 3-ох кружок кави на день або до 300 мг кофеїну.

Які продукти та напої можуть містити кофеїн, окрім кави:

Какао/шоколад

Кока-кола

Чай - чорний, зелений та інші трав'яні чаї

Зелений чай матча містить набагато більше кофеїну, ніж інші зелені чаї.

Важливо при цьому не зловживати кавовими напоями й споживати їх з розумом.