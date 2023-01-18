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Врач рассказала, можно ли женщинам пить кофе во время грудного вскармливания

Можно ли роженицам пить кофе (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Почти каждая роженица мечтает выпить чашку кофе после долгих бессонных ночей, чтобы привести себя в чувство и вернуть бодрость. Однако не вредит ли кофеин ребенку, если женщина кормит его грудным молоком?

О том стоит ли матерям на ГВ отказываться от кофейных напитков, рассказала педиатр и консультант по грудному вскармливанию Елена Резникова в Instagram.

Можно ли пить кофе во время грудного вскармливания

Долгое время существовало много запретов для рожениц, кормящих своего ребенка грудным молоком. Им не позволяли есть целый ряд цветных продуктов, чтобы не спровоцировать аллергические реакции у малышей. Кислые и слишком острые продукты тоже часто были табуированы.

Однако, пожалуй, больше всего запретов существовало по употреблению кофе и других напитков, содержащих кофеин. Но, как известно, именно таких напитков больше всего хочется молодым мамам, которые не досыпают ночью и нуждаются в средствах, которые сделали бы их бодрыми днем.

"Кофе во время грудного вскармливания пить можно. Небольшое количество кофеина не повредит вашему ребенку", - утверждает Елена Резникова.

По данным La Leche League, нужно около 1-2 часов, чтобы кофеин, который вы пьете, попал к вашему ребенку с грудным молоком. Однако ребенок получает примерно 1,5% от количества кофеина, получаемого матерью.

Американская академия педиатрии классифицировала кофеин как "лекарство для матерей, которое обычно совместимо с грудным вскармливанием". И позволяет до 3 чашек кофе в день или до 300 мг кофеина.

Какие продукты и напитки могут содержать кофеин, кроме кофе:

  • Какао/шоколад
  • Кока-кола
  • Чай - черный, зеленый и другие травяные чаи
  • Зеленый чай матча содержит гораздо больше кофеина, чем другие зеленые чаи.

Важно при этом не злоупотреблять кофейными напитками и употреблять их с умом.

Недавно мы рассказывали о том, какой способ приготовления кофе самый вредный.

Раньше мы делились 5 самыми полезными для здоровья детокс-напитками.

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