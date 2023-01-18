Врач рассказала, можно ли женщинам пить кофе во время грудного вскармливания

Почти каждая роженица мечтает выпить чашку кофе после долгих бессонных ночей, чтобы привести себя в чувство и вернуть бодрость. Однако не вредит ли кофеин ребенку, если женщина кормит его грудным молоком?
О том стоит ли матерям на ГВ отказываться от кофейных напитков, рассказала педиатр и консультант по грудному вскармливанию Елена Резникова в Instagram.
Долгое время существовало много запретов для рожениц, кормящих своего ребенка грудным молоком. Им не позволяли есть целый ряд цветных продуктов, чтобы не спровоцировать аллергические реакции у малышей. Кислые и слишком острые продукты тоже часто были табуированы.
Однако, пожалуй, больше всего запретов существовало по употреблению кофе и других напитков, содержащих кофеин. Но, как известно, именно таких напитков больше всего хочется молодым мамам, которые не досыпают ночью и нуждаются в средствах, которые сделали бы их бодрыми днем.
"Кофе во время грудного вскармливания пить можно. Небольшое количество кофеина не повредит вашему ребенку", - утверждает Елена Резникова.
По данным La Leche League, нужно около 1-2 часов, чтобы кофеин, который вы пьете, попал к вашему ребенку с грудным молоком. Однако ребенок получает примерно 1,5% от количества кофеина, получаемого матерью.
Американская академия педиатрии классифицировала кофеин как "лекарство для матерей, которое обычно совместимо с грудным вскармливанием". И позволяет до 3 чашек кофе в день или до 300 мг кофеина.
Какие продукты и напитки могут содержать кофеин, кроме кофе:
Важно при этом не злоупотреблять кофейными напитками и употреблять их с умом.
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