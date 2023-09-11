Лікар розповіла, чи корисна квасоля та бобові, і кому їсти не можна

Що потрібно знати про бобові

Лікар пояснила, що стручкова квасоля, червона квасоля і квасоля пінто - це все представники одного виду звичайної квасолі.

Тільки стручкова, на відміну від своїх родичів, ще зовсім незріла.

Вона має зовсім інший склад і характеристики, а також свою сферу застосування в кулінарії.

Стручкова квасоля - це чудовий низькокалорійний об'ємний продукт. Цей різновид квасолі є low-FODMAP продуктом, тобто не викликає здуття.

"При цьому стручкова квасоля практично не містить олігосахаридів, які присутні у зрілій квасолі і саме викликають здуття та гази", - написала медик.

Яка квасоля провокує здуття

Червона квасоля і квасоля пінто - найпопулярніші різновиди зрілих бобів, це одне з найкращих джерел рослинного білка.

Вміст харчових волокон у них просто космічний, з'ївши 100 г, ви покриєте 1/3 добової потреби. З плюсів також в них багато вітамінів та мікроелементів. На жаль, зрілі боби містять велику кількість галактоолісахаридів та фруктанів, які ми зовсім не здатні засвоїти, оскільки у нас немає необхідних ферментів (альфа-галактидази).

Газоутворення виникне у будь-якої людини від стандартно приготовлених 50 г квасолі.

Як зменшити здуття

До речі, консервована квасоля є безпечнішою, ніж варена за рахунок розчинення та переходу у навколишнє середовище фодмап речовин.

Лімська квасоля дійсно містить менше FODMAP порівняно з іншими видами квасолі.

Насолоджуйтесь консервованою квасолею Ліма, дотримуючись порції ¼ склянки (39 г).

Нут вважається низьким FODMAP продуктом - до ¼ склянки (42 грами) порції.

Вибирайте консервований нут замість сирого (або свіжозвареного) та обов'язково злийте воду та промийте, щоб ще більше зменшити вміст FODMAP.