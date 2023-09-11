Врач рассказала, полезна ли фасоль и бобовые, и кому есть нельзя

Что нужно знать о бобовых

Врач объяснила, что стручковая фасоль, красная фасоль и фасоль пинто – это все представители одного вида обычнйо фасоли.

Только стручковая, в отличие от своих родственников, еще совсем незрелая.

Она имеет совсем другой состав и характеристики, а также область применения в кулинарии.

Стручковая фасоль - это отличный низкокалорийный объемный продукт. Эта разновидность фасоли является low-FODMAP продуктом, то есть не вызывает вздутия.

"При этом стручковая фасоль практически не содержит олигосахаридов, присутствующих в зрелой фасоли и именно вызывающих вздутие и газы", - написала медик.

Какая фасоль провоцирует вздутие

Красная фасоль и фасоль пинто -это самые популярные разновидности зрелых бобов, это один из лучших источников растительного белка.

Содержимое пищевых волокон у них просто космическое, съев 100 граммов, вы покроете 1/3 суточной потребности. Из плюсов также у них много витаминов и микроэлементов. К сожалению, зрелые бобы содержат большое количество галактоолисахаридов и фруктанов, которые мы совсем не способны усвоить, поскольку у нас нет необходимых ферментов (альфа-галактидазы).

Газообразование возникнет у любого человека от стандартно приготовленных 50 г фасоли.

Как уменьшить вздутие

Кстати, консервированная фасоль является более безопасной, чем вареная за счет растворения и перехода в окружающую среду фодмап веществ.

Лимская фасоль действительно содержит меньше FODMAP по сравнению с другими видами фасоли.

Наслаждайтесь консервированной фасолью Лима, соблюдая порцию ¼ стакана (39 г).

Нут считается низким FODMAP продуктом - до ¼ стакана (42 грамма) порции.

Выбирайте консервированный нут вместо сырого (или свежесваренного) и обязательно слейте воду и промойте, чтобы еще больше уменьшить содержание FODMAP.