Врач рассказала, полезна ли фасоль и бобовые, и кому есть нельзя
Хотя фасоль обычно классифицируется как здоровая пища, к сожалению, она может являться триггером усиления симптомов для многих людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) и/или избыточным разрастанием бактерий в тонкой кишке (SIBO) из-за высокого содержания FODMAP веществ.
Об этом на Facebook рассказала директор одной из частных клиник Киева Наталья Сливка.
Что нужно знать о бобовых
Врач объяснила, что стручковая фасоль, красная фасоль и фасоль пинто – это все представители одного вида обычнйо фасоли.
Только стручковая, в отличие от своих родственников, еще совсем незрелая.
Она имеет совсем другой состав и характеристики, а также область применения в кулинарии.
Стручковая фасоль - это отличный низкокалорийный объемный продукт. Эта разновидность фасоли является low-FODMAP продуктом, то есть не вызывает вздутия.
"При этом стручковая фасоль практически не содержит олигосахаридов, присутствующих в зрелой фасоли и именно вызывающих вздутие и газы", - написала медик.
Какая фасоль провоцирует вздутие
Красная фасоль и фасоль пинто -это самые популярные разновидности зрелых бобов, это один из лучших источников растительного белка.
Содержимое пищевых волокон у них просто космическое, съев 100 граммов, вы покроете 1/3 суточной потребности. Из плюсов также у них много витаминов и микроэлементов. К сожалению, зрелые бобы содержат большое количество галактоолисахаридов и фруктанов, которые мы совсем не способны усвоить, поскольку у нас нет необходимых ферментов (альфа-галактидазы).
Газообразование возникнет у любого человека от стандартно приготовленных 50 г фасоли.
Как уменьшить вздутие
Кстати, консервированная фасоль является более безопасной, чем вареная за счет растворения и перехода в окружающую среду фодмап веществ.
Лимская фасоль действительно содержит меньше FODMAP по сравнению с другими видами фасоли.
Наслаждайтесь консервированной фасолью Лима, соблюдая порцию ¼ стакана (39 г).
Нут считается низким FODMAP продуктом - до ¼ стакана (42 грамма) порции.
Выбирайте консервированный нут вместо сырого (или свежесваренного) и обязательно слейте воду и промойте, чтобы еще больше уменьшить содержание FODMAP.
Читайте также, действительно ли от сладостей толстеют и в какое время суток их лучше есть.