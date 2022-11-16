Лікар розповіла, чи ефективна лазерна епіляція та кому не можна її робити

За словами лікаря, багато дівчат при плановому візиті до лікаря часто перепрошують, що не повністю готові до огляду, а саме через волосся в ділянці статевих органів.

"Це особиста справа та вподобання кожної людини, зручність та комфорт, стрижки, зачіски та тату. Людина - створена ідеальною і волосся на тілі людини теж має важливу функцію", - каже фахівець.

Зокрема, все частіше дівчата обирають лазерну епіляцію, як дієвий спосіб позбавлення небажаного волосяного покрову.

Чи безпечна лазерна епіляція

Гінеколог каже, що лазерний промінь проникає безпосередньо у волосся і діє на темний пігмент всередині нього - меланін. Перегріву або порушення цілісності поверхневих і внутрішньошкірних структур не відбувається завдяки спеціальній системі охолодження і мінімальної тривалості імпульсу лазерного апарату (так званого спалаху).

Тому пацієнтові забезпечується безпека від виникнення висипу, ранок або рубців. Промінь лазера для епіляції проникає у шкіру не глибше ніж на 3-4 мм, тож на внутрішні органи це точно ніяк не впливає.

Однак, є протипоказання, до яких входять:

не можна робити під час вагітності та лактації (годування груддю);

високий ризик є, якщо в зоні проведення маніпуляції є папіломи, родимки або бородавки. Тому спершу варто записатись на огляд до дерматолога;

лазерна епіляція протипоказана при наявності відкритих ран та подряпин;

патології кровоносної системи: тромбофлебіт, варикозне розширення вен;

онкологічні захворювання;

гормональні порушення, ті що супроводжуються надмірним ростом волосся (гіпертрихоз чи гірсутизм). У такій ситуації спочатку лікар проводить корекцію гормональних порушень, а вже потім вирішується питання по доцільність даної процедури.

Лікар рекомендує проходити лазерну епіляцію у перевірених фахівців з позитивними відгуками й хорошою репутацією. Перед процедурою потрібно поцікавтесь освітою майстра та відповідною документацією на сам апарат.

Серед переваг лазерної епіляції, лікар виділила:

економить час, але не гроші;

позбавляє від подразнень і вростання волосся в шкіру;

порівняно довготривалий ефект від процедури.

Однак, є і недоліки такої процедури. До них відносять: