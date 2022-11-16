Врач рассказала, эффективна ли лазерная эпиляция и кому нельзя ее делать

После начала подросткового периода почти каждый человек сталкивается с ростом волос на теле. Кроме классического способа их удаления с помощью бритвы, человечество придумало немало методов. Однако наибольшей популярностью пользуется лазерная эпиляция.
Об этом рассказала гинеколог Виктория Харенко в Instagram.
По словам врача, многие девушки при плановом визите к врачу часто извиняются, что не полностью готовы к осмотру, а именно из-за волос в участке половых органов.
"Это личное дело и предпочтение каждого человека, удобство и комфорт, стрижки, прически и тату. Человек - создан идеальным и волосы на теле человека тоже имеют важную функцию", - говорит специалист.
В частности, все чаще девушки выбирают лазерную эпиляцию как действенный способ лишения нежелательного волосяного покрова.
Гинеколог говорит, что лазерный луч проникает непосредственно в волосы и действует на темный пигмент внутри него - меланин. Перегрева или нарушение целостности поверхностных и внутрикожных структур не происходит благодаря специальной системе охлаждения и минимальной продолжительности импульса лазерного аппарата (так называемой вспышки).
Поэтому пациенту обеспечивается безопасность от возникновения сыпи, ссадин или рубцов. Луч лазера для эпиляции проникает в кожу не глубже чем на 3-4 мм, так что на внутренние органы это точно никак не влияет.
Однако есть противопоказания, в которые входят:
Врач рекомендует проходить лазерную эпиляцию у проверенных специалистов с положительными отзывами и хорошей репутацией. Перед процедурой поинтересуйтесь образованием мастера и соответствующей документацией на сам аппарат.
Среди преимуществ лазерной эпиляции врач выделила:
Однако есть и недостатки такой процедуры. В них относят:
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