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Лікар розніс у пух і прах популярний в Україні препарат

Фото: Лікар розніс популярний в Україні препарат (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Популярний серед українців препарат ношпа (дротаверин) - не має доведеної ефективності. Він застосовується тільки в пострадянських країнах, Індії, Китаї, іноді в Польщі.

Усю правду про нього розповів лікар-невролог Давид Щербина на Facebook.

Що відомо про ношу

Медик повідомив, що у світі ви не знайдете цю діючу речовину в жодному сучасному медичному протоколі. У США, Британії, Німеччині, Канаді та більшості західних країн такого препарату не існує.

Дротаверин не використовується там для лікування ниркової коліки, болю та спазмів у животі, головного болю або для лікування лихоманки.

У FDA він не зареєстрований, хоча купити дротаверин у США точно можна в інтернеті.

Не існує жодного серйозного РКД і метааналізу чи систематичного огляду підтвердив ефективність дротаверину при болю чи спазмах будь-де.

Дослідження дротаверину все ж таки проводили, в основному в Індії, Китаї та Росії. Якість цих досліджень коментувати складно.

"Щоб написати це повідомлення, я переглянув усі 197 наукових публікацій, досліджень та оглядів, де згадується дротаверин з 1963 по 2023 рік (це, до речі, просто мізерна кількість, як для періоду у 60 років)", - написав Щербина.

"В основному цей медикамент розглядався для лікування затяжних пологів і для прискорення нормальної родової діяльності. Але підтвердити його користь або безпеку під час пологів - теж не вдалося", - додав він.

 

Раніше ми писали, що лікарі застерегли від прийому популярного препарату.

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