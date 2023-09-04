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Врач разнес в пух и прах популярный в Украине препарат

Фото: Врач разнес популярный в Украине препарат (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Популярный среди украинцев препарат ношпа (дротаверин) - не имеет доказанной эффективности. Он применяется он только в постсоветских странах, Индии, Китае, иногда в Польше.

Всю правду о нем рассказал врач-невролог Давид Щербина на Facebook.

Что известно о ношпе

Медик сообщил, что в мире вы не найдете это действующее вещество ни в одном современном медицинском протоколе. В США, Британии, Германии, Канаде и большинстве западных стран такого препарата не существует.

Дротаверин не используется там для лечения почечной колики, боли\спазмов в животе, головных болей или для лечения лихорадки.

В FDA он не зарегистрирован, хотя купить дротаверин в США точно можно в интернете.

Не существует ни одного серьезного РКД и метаанализа или систематического осмотра подтвердившего эффективность дротаверина при боли или спазмах где угодно.

Исследования дротаверина все же проводили, в основном в Индии, Китае и России. Качество этих исследований комментировать сложно.

"Чтобы написать это сообщение, я просмотрел все 197 научных публикаций, исследований и обзоров, где упоминается дротаверин с 1963 по 2023 год (это, кстати, просто мизерное количество, как для периода в 60 лет)", - написал Щербина.

"В основном этот медикамент рассматривался для лечения затяжных родов и для ускорения нормальной родовой деятельности. Но, подтвердить его пользу или безопасность при родах - тоже не удалось", - добавил он.

 

Раньше мы писали о том, что врачи предостерегли от приема популярного препарата.

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