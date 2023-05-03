Лікар розкрив всю правду про йодовану сіль: кому її вживати не можна

Йодована сіль – спеціальний продукт для йододефіцитних регіонів, де у воді є низький вміст іонів йоду. У таку сіль додають спеціальну речовину – йодат калію, що запобігає дефіциту йоду в організмі.
Про те, чи корисна така сіль чи ні, розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюряк.
Йододефіцит призводить до захворювань щитовидної залози, зокрема патології під назвою ендемічний зоб.
Найбільш йододефіцитними територіями в Україні є захід України та Чернігівська область. Тому жителям вищезгаданих регіонів слід споживати саме йодовану сіль.
Раніше сіль йодували за допомогою йодиду калію. Він міг зіпсувати смак овочів у домашній консервації.
Тому раніше було заведено додавати в закрутку саме не йодовану сіль. Однак зараз йодовану сіль збагачують речовиною йодат калію, яка не викликає псування консервації. Тож можете сміливо солити огірки йодованою сіллю.
Від її споживання слід утриматися особам з:
Пам'ятайте, що добова норма солі – до 5 г (1 чайна ложка). Вживайте цей продукт помірно.
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