Врач раскрыл всю правду про йодированную соль: кому ее употреблять нельзя

Йодированная соль – специальный продукт для йододефицитных регионов, где в воде имеется низкое содержание ионов йода. В такую соль добавляют специальное вещество – йодат калия, предупреждающий дефицит йода в организме.
О том, полезна ли такая соль или нет, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюряк.
Йододефицит приводит к заболеваниям щитовидной железы, в частности к патологии под названием эндемический зоб.
Наиболее йоддефицитными территориями в Украине являются запад Украины и Черниговская область. Поэтому жителям вышеупомянутых регионов следует потреблять именно йодированную соль.
Раньше соль йодировали с помощью йодида калия. Он мог испортить вкус овощей в домашней консервации.
Поэтому раньше общепринято было добавлять в закрутку именно не йодированную соль. Однако сейчас йодированную соль обогащают веществом йодат калия, которое не вызывает порчи консервации. Так что можете смело солить огурцы йодированной солью.
От ее потребления следует воздержаться лицам с:
Помните, что суточная норма соли – до 5 грамм (1 чайная ложка). Употребляйте этот продукт умеренно.
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