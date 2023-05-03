Врач раскрыл всю правду про йодированную соль: кому ее употреблять нельзя

Что нужно знать о йодированной соли

Йододефицит приводит к заболеваниям щитовидной железы, в частности к патологии под названием эндемический зоб.

Наиболее йоддефицитными территориями в Украине являются запад Украины и Черниговская область. Поэтому жителям вышеупомянутых регионов следует потреблять именно йодированную соль.

Йодированная соль и закрутки

Раньше соль йодировали с помощью йодида калия. Он мог испортить вкус овощей в домашней консервации.

Поэтому раньше общепринято было добавлять в закрутку именно не йодированную соль. Однако сейчас йодированную соль обогащают веществом йодат калия, которое не вызывает порчи консервации. Так что можете смело солить огурцы йодированной солью.

Кому нельзя употреблять йодированную соль?

От ее потребления следует воздержаться лицам с:

токсическим зобом (тиреотоксикоз);

раком щитовидки;

активным туберкулезом.

Помните, что суточная норма соли – до 5 грамм (1 чайная ложка). Употребляйте этот продукт умеренно.