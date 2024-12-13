Лікар розкрив поширену різдвяну проблему зі здоров’ям, яку ніколи не слід ігнорувати

Лікар, який закінчив Гарвардський університет, став дуже популярним після того, як розкрив поширену різдвяну проблему зі здоров’ям, яку ніколи не можна ігнорувати.

Про яку проблему з організмом йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Whats The Jam.

Яка проблема з організмом дуже поширена в новорічні свята

У нещодавньому відео, яке набрало понад 1,5 мільйона переглядів і 26 тисяч лайків, він сказав, що є одна поширена проблема зі здоров’ям, з якою люди, ймовірно, зіткнуться цього Різдва.

І чому важливо пройти обстеження, поки не пізно.

"Це поширений кишковий симптом, який ви ніколи не повинні ігнорувати", - починає 42-річний лікар.

Доктор Сеті пояснює, що нещодавно він лікував пацієнта з хронічною печією, у якого розвинувся рак стравоходу.

За словами медика, печія виникає, коли нижній сфінктер стравоходу, який повинен закриватися після їжі, залишається відкритим. Це викликає рефлюкс шлункової кислоти назад у їжу.

З часом це може призвести до передракового стану під назвою "Баррет", що потенційно може призвести до раку стравоходу. Лікар радить при випадковій печії спробувати спати на лівій стороні тіла та повечеряти принаймні за чотири години до сну.

Доктор також радить їсти несолодке насіння фенхелю після їжі, щоб уникнути цього болю.

"Якщо у вас хронічна печія, проконсультуйтеся з лікарем. Особливо, якщо ви відчуваєте труднощі з ковтанням або відчуття, що їжа застряє", - зазначив він.