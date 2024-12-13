Врач раскрыл распространенную рождественскую проблему со здоровьем, которую никогда не следует игнорировать
Врач, окончивший Гарвардский университет, стал очень популярным после того, как раскрыл распространенную рождественскую проблему со здоровьем, которую никогда нельзя игнорировать.
О какой проблеме с организмом идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Whats The Jam.
Какая проблема с организмом очень распространена в новогодние праздники
В недавнем видео, которое набрало более 1,5 миллиона просмотров и 26 тысяч лайков, он сказал, что есть одна распространенная проблема со здоровьем, с которой люди, вероятно, столкнутся в это Рождество.
И почему важно пройти обследование, пока не поздно.
"Это распространенный кишечный симптом, который вы никогда не должны игнорировать", - начинает 42-летний врач.
Доктор Сети объясняет, что недавно он лечил пациента с хронической изжогой, у которого развился рак пищевода.
По словам медика, изжога возникает, когда нижний сфинктер пищевода, который должен закрываться после еды, остается открытым. Это вызывает рефлюкс желудочной кислоты обратно в пищу.
Со временем это может привести к предраковому состоянию под названием "Баррет", что потенциально может привести к раку пищевода. Врач советует при случайной изжоге попробовать спать на левой стороне тела и поужинать по крайней мере за четыре часа до сна.
Доктор также советует есть несладкие семена фенхеля после еды, чтобы избежать этой боли.
"Если у вас хроническая изжога, проконсультируйтесь с врачом. Особенно, если вы испытываете трудности с глотанием или ощущение, что пища застревает", - отметил он.
Кстати, кардиолог рассказал, что прекрасно снижает риск проблем с сердцем.
Ранее мы сообщали, какие напитки провоцируют инфаркт и инсульт.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.