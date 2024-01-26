Лікар розказав, як запідозрити закреп у дитини та назвав його причини

Закреп - це поширена проблема у дитячому віці. Він може розвинутися з низки причин, але зазвичай наявність запору не вказує на наявність іншої хвороби у дитини.
Чому делікатна проблема виникає, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дмитра Муштіна.
Закрепом називають стан, при якому дитина несвоєчасно і не в повному обсязі випорожняє свій кишечник. Затримка випорожнення призводить до того, що "застояні" калові маси стають твердими і сухими, що можуть пошкоджувати анус під час наступної дефекації.
Дієта
Недостатнє споживання продуктів з високим вмістом клітковини (таких як фрукти і овочі) може привести до того, що кал стане сухим, твердим. У деяких дітей зміна молочних сумішей або відлучення від грудей може бути причиною старту запору.
Рідина
Недостатнє споживання води або напоїв на водній основі (особливо в спеку, або при інтенсивних фізичних навантаженнях), можуть спровокувати запор.
Утримання випорожнень, свідомий опір дефекації
Це може бути пов'язано з небажанням користуватися громадським туалетом, або небажанням відволікатись від цікавого заняття.
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