Лікар розказав, як запідозрити закреп у дитини та назвав його причини

Закрепом називають стан, при якому дитина несвоєчасно і не в повному обсязі випорожняє свій кишечник. Затримка випорожнення призводить до того, що "застояні" калові маси стають твердими і сухими, що можуть пошкоджувати анус під час наступної дефекації.

Як ви можете запідозрити запор у дитини

Дефекація три рази в тиждень або рідше

Біль в анусі або надмірне напруження під час дефекації (ваша дитина може прямо говорити, що йому боляче какати, або ви можете зрозуміти це по його міміці і поведінці)

Опір дефекації (свідомі дії, що перешкоджають позиву на дефекацію). Це може виглядати так само, як якщо б дитина напружувалася, щоб какати - але мета прямо протилежна: дитина схрещує стегна, або сідає анусом на свою п'яту, або переминається і тривожиться, опираючись позиву

Хронічні болі в животі

Невеликі порції сухого твердого калу при дефекації, або "калова пробка" (Спершу виходить дуже жорстка порція калу, потім цілком м'яка, це виглядає немов "горіхи в сметані")

Усіляке уникнення відвідування туалету, відмова сідати на горщик

Болі в анусі і / або в області тазового дна

Нетримання невеликої кількості калу (каломазання, енкопрез - перш за все денний), або сечі (денний енурез)

Епізоди нетримання калу або сечі у великих обсягах (дефекація великим об'ємом, або спорожнення всього сечового міхура, безконтрольно в штани).

Що може спричинити запор у дитини

Дієта

Недостатнє споживання продуктів з високим вмістом клітковини (таких як фрукти і овочі) може привести до того, що кал стане сухим, твердим. У деяких дітей зміна молочних сумішей або відлучення від грудей може бути причиною старту запору.

Рідина

Недостатнє споживання води або напоїв на водній основі (особливо в спеку, або при інтенсивних фізичних навантаженнях), можуть спровокувати запор.

Утримання випорожнень, свідомий опір дефекації

Це може бути пов'язано з небажанням користуватися громадським туалетом, або небажанням відволікатись від цікавого заняття.