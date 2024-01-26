Врач рассказал, как заподозрить запор у ребенка и назвал его причины

Запор - это распространенная проблема в детском возрасте. Он может развиться по ряду причин, но обычно наличие запора не указывает на наличие другой болезни у ребенка.
Почему деликатная проблема возникает, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram педиатра Дмитрия Муштина.
Запором называют состояние состояние, при котором ребенок несвоевременно и не в полном объеме опорожняет свой кишечник. Задержка стула приводит к тому, что "застоявшиеся" каловые массы становятся твердыми и сухими, что могут повреждать анус во время следующей дефекации.
Диета
Недостаточное потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки (таких как фрукты и овощи) может привести к тому, что кал станет сухим, твердым. У некоторых детей изменение молочных смесей или отлучение от груди может быть причиной старта запора.
Жидкость
Недостаточное потребление воды или напитков на водной основе (особенно в жару или при интенсивных физических нагрузках) могут спровоцировать запор.
Сдерживание стула, сознательное сопротивление дефекации
Это может быть связано с нежеланием пользоваться общественным туалетом или нежеланием отвлекаться от интересного занятия.
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