Лікар розказала про помилку в догляді, яку багато жінок робить вранці

Багато жінок зранку вмивають шкіру обличчя спеціальними засобами, але не всім типам шкіри це необхідно. Можна просто вмиватися водою без застосування пінок чи гелів.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря та науково-доказового блогера Яни Токар в Instagram.
Суха або чутлива шкіра
Якщо ваша шкіра не забруднюється під час сну і не потребує глибокого очищення, вмивання водою допоможе уникнути пересушення.
Відсутність жирності
Якщо ваша шкіра не виділяє багато себуму за ніч і виглядає свіжою, засоби для очищення можуть бути зайвими.
Правильний нічний догляд
Якщо ви з вечора ретельно очистили обличчя, не залишили залишків косметики чи SPF, то вранці лише вода може бути цілком достатньою. Так само, якщо не використовуєте на ніч жирних кремів та нічних масок.
Яку воду краще обирати?
"Пам’ятайте, що догляд за шкірою - це завжди індивідуальний процес. Якщо ваша шкіра виглядає добре, не потребує додаткового очищення, і ви не відчуваєте дискомфорту після простого вмивання водою, цього може бути достатньо. Але якщо є будь-які сумніви - краще проконсультуватися з дерматологом!" - написала експертка.
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