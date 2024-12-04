Лікар розказала про помилку в догляді, яку багато жінок робить вранці

Коли можна вмиватися зранку простою водою

Суха або чутлива шкіра

Якщо ваша шкіра не забруднюється під час сну і не потребує глибокого очищення, вмивання водою допоможе уникнути пересушення.

Відсутність жирності

Якщо ваша шкіра не виділяє багато себуму за ніч і виглядає свіжою, засоби для очищення можуть бути зайвими.

Правильний нічний догляд

Якщо ви з вечора ретельно очистили обличчя, не залишили залишків косметики чи SPF, то вранці лише вода може бути цілком достатньою. Так само, якщо не використовуєте на ніч жирних кремів та нічних масок.

Коли обов’язковий засіб для очищення?

Якщо шкіра схильна до жирності, оскільки за ніч сальні залози активно працюють.

Якщо ви використовували нічний догляд із багатими текстурами (масла, густі креми).

Якщо на шкірі є ознаки забруднення (пил, залишки косметики чи крему).

Якщо є схильність до акне, важливо змивати зайвий себум, щоб запобігти закупорці пор.

Яку воду краще обирати?

Використовуйте прохолодну або ледь теплу воду. Гаряча вода може порушити бар’єр шкіри, а холодна - неефективно очищує.

Якщо вода з крана жорстка, спробуйте очищену або мінеральну воду, щоб уникнути подразнень.

"Пам’ятайте, що догляд за шкірою - це завжди індивідуальний процес. Якщо ваша шкіра виглядає добре, не потребує додаткового очищення, і ви не відчуваєте дискомфорту після простого вмивання водою, цього може бути достатньо. Але якщо є будь-які сумніви - краще проконсультуватися з дерматологом!" - написала експертка.