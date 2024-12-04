Врач рассказала об ошибке в уходе, которую многие женщины делают утром

Многие женщины с утра умывают кожу лица специальными средствами, но не всем типам кожи это необходимо. Можно просто умываться водой без применения пенок или гелей.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию врача и научно-доказательного блоггера Яны Токарь в Instagram.
Сухая или чувствительная кожа
Если ваша кожа не загрязняется во время сна и не требует глубокой очистки, умывание водой поможет избежать пересушивания.
Отсутствие жирности
Если кожа не выделяет много себума за ночь и выглядит свежей, средства для очистки могут быть лишними.
Правильный ночной уход
Если вы с вечера тщательно очистили лицо, не оставили остатки косметики или SPF, то утром умывания водой достаточно. Так же, если не используете на ночь жирные кремы и ночные маски.
Какую воду лучше выбирать?
"Помните, что уход за кожей - это всегда индивидуальный процесс. Если ваша кожа выглядит хорошо, не требует дополнительной очистки, и вы не чувствуете дискомфорта после простого умывания водой, этого может быть достаточно. Но если есть какие-либо сомнения – лучше проконсультироваться с дерматологом!" - написала экспертка.
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