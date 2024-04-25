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Лікар розказала, як правильно перевірити себе на наявність кліщів після природи

Фото: Як оглянути тіло на наявність кліщів (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вже давно почався сезон кліщів. Ці паразити дуже швидко присмоктуються до тіла, то оглядати після прогулянок себе треба дуже пильно.

Як це правильно робити, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Даші Власенко в Instagram.

Головні поради щодо кліщів та прогулянок

Якщо ви плануєте прогулянку в лісі, подумайте про захист заздалегідь. На вас має бути головний убір, одяг світлий і щільний(так видніше темного кліща), шкарпетки, комір заправлений, довгі рукави та штанини, куртку або сорочку заправляйте в штани.

Тримайтеся ближче до центру стежки, уникаючи високої трави і чагарників, адже саме там і чекають на вас комахи.

Репелент - це найкращий засіб від кліщів, можете використовувати декілька.

Лікар порадила використовувати перметрин для розпилення на одяг та взуття, а ДЕТА - на відкриту шкіру.

Перметрин від кліщів ефективний у високих концентраціях 30-40%, які підходять тільки для обробки текстилю.

Знайте, що репеленти не можна використовувати дітям до 2-х місяців.

ДЕТА на дитячу шкіру використовується в концентрації не більше 33% і з 2-х років.

Не забувайте, що перебуваючи в лісі, необхідно раз на 1-2 години проводити самоогляд на наявність кліщів.

Як провести огляд на кліщів

Не знімайте одяг, поки ви на природі, оглядайте відкриті частини тіла.

Особливу увагу приділіть цим частинам тіла:

  • Шия, волосиста частина голови
  • За вухами
  • Між пальцями ніг
  • Задня частина ноги в області колін
  • Область резинки від нижньої білизни
  • Лінія гумки шкарпеток
  • Комірець сорочки та шия
  • Пахви та ліктьові западини
  • Під грудьми у жінок

Коли повернетеся додому - не знімайте зразу одяг, а огляньте його, прийміть душ. Також огляньте тіло перш, ніж лягати спати.

Нагадаємо, що лікар розказав, як негайно та правильно витягнути паразита.

До цього лікар розказала, як правильно витягнути кліща.

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Кліщ