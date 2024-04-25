Лікар розказала, як правильно перевірити себе на наявність кліщів після природи

В Україні вже давно почався сезон кліщів. Ці паразити дуже швидко присмоктуються до тіла, то оглядати після прогулянок себе треба дуже пильно.
Як це правильно робити, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Даші Власенко в Instagram.
Якщо ви плануєте прогулянку в лісі, подумайте про захист заздалегідь. На вас має бути головний убір, одяг світлий і щільний(так видніше темного кліща), шкарпетки, комір заправлений, довгі рукави та штанини, куртку або сорочку заправляйте в штани.
Тримайтеся ближче до центру стежки, уникаючи високої трави і чагарників, адже саме там і чекають на вас комахи.
Репелент - це найкращий засіб від кліщів, можете використовувати декілька.
Лікар порадила використовувати перметрин для розпилення на одяг та взуття, а ДЕТА - на відкриту шкіру.
Перметрин від кліщів ефективний у високих концентраціях 30-40%, які підходять тільки для обробки текстилю.
Знайте, що репеленти не можна використовувати дітям до 2-х місяців.
ДЕТА на дитячу шкіру використовується в концентрації не більше 33% і з 2-х років.
Не забувайте, що перебуваючи в лісі, необхідно раз на 1-2 години проводити самоогляд на наявність кліщів.
Не знімайте одяг, поки ви на природі, оглядайте відкриті частини тіла.
Особливу увагу приділіть цим частинам тіла:
Коли повернетеся додому - не знімайте зразу одяг, а огляньте його, прийміть душ. Також огляньте тіло перш, ніж лягати спати.
Нагадаємо, що лікар розказав, як негайно та правильно витягнути паразита.
До цього лікар розказала, як правильно витягнути кліща.