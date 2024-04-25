Врач рассказала, как правильно проверить себя на наличие клещей после прогулки на природе

Главные советы по клещам и прогулкам

Если вы планируете прогулку по лесу, подумайте о защите заранее. На вас должен быть головной убор, одежда светлая и плотная (так виднее темного клеща), носки, воротник заправленный, длинные рукава и штаны, куртку или рубашку заправляйте в штаны.

Держитесь поближе к центру тропы, избегая высокой травы и кустарников, ведь именно там и ждут вас насекомые.

Репеллент - это лучшее средство от клещей, можете использовать несколько.

Врач посоветовала использовать перметрин для распыления на одежду и обувь, а ДЕТА - на открытую кожу.

Перметрин от клещей эффективен в высоких концентрациях 30-40%, подходящих только для обработки текстиля.

Знайте, что репелленты нельзя использовать детям до 2-х месяцев.

ДЕТА на детскую кожу используется в концентрации не более 33% и с 2-х лет.

Не забывайте, что, находясь в лесу, необходимо раз в 1-2 часа проводить самоосмотр на наличие клещей.

Как провести осмотр на клещей

Не снимайте одежду, пока вы на природе, осматривайте открытые части тела.

Особое внимание уделите этим частям тела:

Шея, волосистая часть головы

За ушами

Между пальцами ног

Задняя часть ноги в области колен.

Область резинки от нижнего белья

Линия резинки носков

Воротник рубашки и шея

Подмышки и локтевые впадины

Под грудью у женщин

Когда вернетесь домой - не снимайте сразу одежду, а осмотрите ее, примите душ. Также осмотрите тело, прежде чем ложиться спать.