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Везти на аналіз непотрібно. Лікар розказала, як правильно витягнути кліща

Вівторок 02 квітня 2024 11:58
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Везти на аналіз непотрібно. Лікар розказала, як правильно витягнути кліща Фото: Як витягнути кліща (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Даша Власенко

В Україні вже прокинулися кліщі та активно чіпляються на природі на людей.

Як правильно витягнути паразита, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.

Як видалити кліща на тілі

Потрібен пінцет не для корекції брів. Також вам потрібні загострені кінчики пінцету, а не квадратні.

  • Очистіть місце навколо укусу кліща спиртом
  • Використовуйте чистий пінцет і захопіть кліща максимально близько до вашої шкіри (за голову)(картинки у каруселі)
  • Тримайте пінцет збоку біля поверхні шкіри
  • Потягніть кліща прямо вгору, не скручуючи та не розчавлюючи його
  • Тисніть рівномірно, доки він не звільниться

Інші варіанти: якщо у вас немає пінцета, ви можете використовувати пальці. Ви також можете використовувати петлю нитки навколо щелеп кліща або голку, просунуту між щелепами для тяги. Щелепи - це частина голови, що прикріплена до шкіри. Можна використовувати спеціальні гачки.

Що не допомогає

  • Покриття кліща вазеліном або лаком для нігтів
  • Спирт чи мильна ватна кулька

Як видалити голову кліща

  • Якщо голова кліща відламається і залишиться у шкірі, видаліть великі частини
  • Очистіть шкіру спиртом
  • Використовуйте чистий пінцет або голку, щоб відкрити головку кліща та зішкребти її
  • Якщо залишиться невеликий шматочок голови, шкіра з часом самостійно від нього позбавиться
  • Якщо кліщ великий, спробуйте видалити його пінцетом
  • Якщо він маленький, його потрібно зішкребти - використовуйте край кредитної картки

Що робити після видалення

Після того, як ви видалили кліща, важливо:

  • Після видалення вимийте рану та руки водою з милом. Це допомагає запобігти будь-якій хворобі, яку переносить кліщ
  • Нанесіть мазь з антибіотиком, наприклад, Неоспорин одноразово
  • Не наносити фарбуючи антисептики типу діамантового зеленого чи фукорцину⠀
  • Ніколи не роздавлюйте кліща пальцями

Утилізуйте живого кліща:

  • Помістивши його в спирт
  • Помістивши його в герметичний пакет/контейнер
  • Щільно обмотайте його скотчем або
  • Змив його в унітаз
  • Зберігати кліща і везти його на аналізи не потрібно - вони неінформативні

До речі, температура в Києві наприкінці березня піднялася до рекордних 25 градусів.

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Кліщ Лікарі
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