Везти на аналіз непотрібно. Лікар розказала, як правильно витягнути кліща
Фото: Як витягнути кліща (freepik.com)
В Україні вже прокинулися кліщі та активно чіпляються на природі на людей.
Як правильно витягнути паразита, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.
Як видалити кліща на тілі
Потрібен пінцет не для корекції брів. Також вам потрібні загострені кінчики пінцету, а не квадратні.
- Очистіть місце навколо укусу кліща спиртом
- Використовуйте чистий пінцет і захопіть кліща максимально близько до вашої шкіри (за голову)(картинки у каруселі)
- Тримайте пінцет збоку біля поверхні шкіри
- Потягніть кліща прямо вгору, не скручуючи та не розчавлюючи його
- Тисніть рівномірно, доки він не звільниться
Інші варіанти: якщо у вас немає пінцета, ви можете використовувати пальці. Ви також можете використовувати петлю нитки навколо щелеп кліща або голку, просунуту між щелепами для тяги. Щелепи - це частина голови, що прикріплена до шкіри. Можна використовувати спеціальні гачки.
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Що не допомогає
- Покриття кліща вазеліном або лаком для нігтів
- Спирт чи мильна ватна кулька
Як видалити голову кліща
- Якщо голова кліща відламається і залишиться у шкірі, видаліть великі частини
- Очистіть шкіру спиртом
- Використовуйте чистий пінцет або голку, щоб відкрити головку кліща та зішкребти її
- Якщо залишиться невеликий шматочок голови, шкіра з часом самостійно від нього позбавиться
- Якщо кліщ великий, спробуйте видалити його пінцетом
- Якщо він маленький, його потрібно зішкребти - використовуйте край кредитної картки
Що робити після видалення
Після того, як ви видалили кліща, важливо:
- Після видалення вимийте рану та руки водою з милом. Це допомагає запобігти будь-якій хворобі, яку переносить кліщ
- Нанесіть мазь з антибіотиком, наприклад, Неоспорин одноразово
- Не наносити фарбуючи антисептики типу діамантового зеленого чи фукорцину⠀
- Ніколи не роздавлюйте кліща пальцями
Утилізуйте живого кліща:
- Помістивши його в спирт
- Помістивши його в герметичний пакет/контейнер
- Щільно обмотайте його скотчем або
- Змив його в унітаз
- Зберігати кліща і везти його на аналізи не потрібно - вони неінформативні
До речі, температура в Києві наприкінці березня піднялася до рекордних 25 градусів.