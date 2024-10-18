Лікар розказала, як боротися з хворобою шкіри, яка загострюється восени

Атопічний дерматит виникає внаслідок надмірної активності імунної системи, яка спричиняє сухість і свербіж шкірного бар’єру. Ця хвороба не заразна, але загострюється з початком опалення.

Як лікувати атопічний дерматит, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.

Лікар зазначила, що іноді екзему плутають з іншими шкірними захворюваннями, такими як псоріаз, тому дуже важливо отримати точний діагноз.

Нагадаємо, що лікар попередив про популярну косметичну процедуру, яка спотворить губи.

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