Лікар розказала, як боротися з хворобою шкіри, яка загострюється восени
Атопічний дерматит виникає внаслідок надмірної активності імунної системи, яка спричиняє сухість і свербіж шкірного бар’єру. Ця хвороба не заразна, але загострюється з початком опалення.
Як лікувати атопічний дерматит, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.
Відмінності між атопічним дерматитом у дорослих і дітей
- У дорослих шкіра, як правило, надзвичайно суха та луската в місцях появи АД
- У дорослих може змінюватися колір ураженої шкіри
- У дорослих, на відміну від дітей, часто спостерігається АД навколо оче та свербіж
Локалізується у дорослих:
- Задні частини колін
- Згини ліктів
- Задня частина шиї
- Обличчя
Лікар зазначила, що іноді екзему плутають з іншими шкірними захворюваннями, такими як псоріаз, тому дуже важливо отримати точний діагноз.
Тригери атопічного дерматиту
- Тривалий вплив сухого повітря,спеки або холоду
- Деякі типи мила, шампуні, піни для ванн, засоби для миття тіла та миючі засоби для обличчя
- Пральні порошки та ополіскувачі
- Певні тканини, наприклад, вовна або поліестер
- Засоби для чищення та дезінфекції поверхонь
- Натуральні рідини, такі як сік із фруктів, овочів і м’яса
- Метали, особливо нікель, в ювелірних виробах або посуді
- Формальдегід, який міститься в побутових дезінфікуючих засобах, деяких вакцинах, клеях і адгезивах
- Ізотіазолінон, антибактеріальна речовина, що міститься в засобах особистої гігієни, таких як дитячі серветки
- Парафенілендіамін, який використовується в барвниках для шкіри та тимчасових татуюваннях
- Пилові кліщі
- Стрес
Як лікувати атопічний дерматит
- Креми медичного призначення-емоленти
- Місцеві препарати, що відпускаються за рецептом, у тому числі кортикостероїди
- Фототерапія
- Імунодепресанти
- Знайте свої тригери, щоб уникнути їх впливу
- Важливі щоденні процедури купання та зволоження шкіри, емоленти наносити мінімум 2-3 рази на день
- Використовуйте безрецептурні креми та ліки, що відпускаються за рецептом, постійно та відповідно до призначення лікаря.
Нагадаємо, що лікар попередив про популярну косметичну процедуру, яка спотворить губи.
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