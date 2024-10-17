Лікар попередив про популярну косметичну процедуру, яка спотворить губи

Лікар попередив про небезпеку популярного тренду наповнювачів для губ, який може спотворити ваше обличчя.

Про яку процедуру йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.

Яка процедура спотворює губи

Доктор Джордан Фолкнер, лікар-косметолог з великим досвідом, закликав британців не робити "російські губи".

Цей суперечливий метод ін’єкції передбачає вертикальне закачування наповнювачів у губи для створення більш плоскої та чіткої форми.

"Техніка російських губ - це варіант класичної лінійної методики мікроін'єкцій гіалуронової кислоти. Російський метод передбачає точні вертикальні мікроін'єкції гіалуронової кислоти в різні вирівняні ділянки навколо кіноварі, причому більша частина концентрації припадає на рівень верхньої губи", - так описують процедуру в мережі.

За словами експерта, коли наповнювач осідає, він випливе за межі ваших губ і залишить у вас важкий рот, схожий на "ковбаску".

Кеті Прайс з невдалою процедурою на губи (Скриншот)

"Люди не розуміють, як працює філер. Це ж гель", - сказала ще одна експертка Ел Сара.

Косметологи використовують досить міцний наповнювач,який дозволяє їм майже формувати та вивертати цю губу, щоб показати неприродну кількість рожевої частини губи. Так би мовити, закручувати губи "бантиком".

Філер вводиться вертикально, тому потім губи виглядають дуже неестетично. Це означає, що у вас не буде чітких губ навколо краю рота.

Він додав, що довгострокові результати ін’єкційного стилю жахливі. Зараз в США знаменитості захопилися трендом на "російські губи", але результати косметичної процедури можуть бути жахливими.