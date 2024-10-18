ua en ru
Пт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Врач рассказала, как бороться с болезнью кожи, которая обостряется осенью

Пятница 18 октября 2024 16:08
UA EN RU
Врач рассказала, как бороться с болезнью кожи, которая обостряется осенью Фото: Как лечить атопический дерматит (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Даша Власенко

Атопический дерматит возникает вследствие чрезмерной активности иммунной системы, которая влечет за собой сухость и зуд кожного барьера. Эта болезнь не заразна, но обостряется с началом отопления.

Как лечить атопический дерматит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дарьи Власенко в Instagram.

Различия между атопическим дерматитом у взрослых и детей

  • У взрослых кожа, как правило, чрезвычайно сухая и чешуйчатая в местах появления АД.
  • У взрослых может изменяться цвет пораженной кожи
  • У взрослых, в отличие от детей, часто наблюдается АД вокруг глаз и зуд

Локализуется у взрослых:

  • Задние части колен
  • Сгибы локтей
  • Задняя часть шеи
  • Лицо

Врач отметила, что иногда экзему путают с другими кожными заболеваниями, такими как псориаз, поэтому очень важно получить точный диагноз.

Триггеры атопического дерматита

  • Длительное воздействие сухого воздуха, зноя или холода
  • Некоторые типы мыла, шампуни, пены для ванн, моющие средства и моющие средства для лица
  • Стиральные порошки и ополаскиватели
  • Определенные ткани, например, шерсть или полиэстер
  • Средства для чистки и дезинфекции поверхностей
  • Натуральные жидкости, такие как сок из фруктов, овощей и мяса
  • Металлы, особенно никель, в ювелирных изделиях или посуде
  • Формальдегид, содержащийся в бытовых дезинфицирующих средствах, некоторых вакцинах, клеях и адгезивах
  • Изотиазолинон, антибактериальное вещество, содержащееся в средствах личной гигиены, таких как детские салфетки
  • Парафенилендиамин, используемый в красителях для кожи и временных татуировках.
  • Пылевые клещи
  • Стресс

Как лечить атопический дерматит

  • Кремы медицинского назначения-эмоленты
  • Местные препараты, отпускаемые по рецепту, в том числе кортикостероиды
  • Фототерапия
  • Иммунодепрессанты
  • Знайте свои триггеры, чтобы избежать их влияния
  • Важные ежедневные процедуры купания и увлажнения кожи, эмоленты наносить минимум 2-3 раза в день
  • Используйте безрецептурные кремы и лекарства, отпускаемые по рецепту, постоянно и в соответствии с назначением врача.

Напомним, что врач предупредил о популярной косметической процедуре, которая обезобразит губы.

Также читайте, чем отличаются дорогие кремы для лица от дешевых.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болезни Красота Стиль жизни Здоровье
NEWS
КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат, - разведка Южной Кореи
КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат, - разведка Южной Кореи