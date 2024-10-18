Врач рассказала, как бороться с болезнью кожи, которая обостряется осенью
Атопический дерматит возникает вследствие чрезмерной активности иммунной системы, которая влечет за собой сухость и зуд кожного барьера. Эта болезнь не заразна, но обостряется с началом отопления.
Как лечить атопический дерматит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дарьи Власенко в Instagram.
Различия между атопическим дерматитом у взрослых и детей
- У взрослых кожа, как правило, чрезвычайно сухая и чешуйчатая в местах появления АД.
- У взрослых может изменяться цвет пораженной кожи
- У взрослых, в отличие от детей, часто наблюдается АД вокруг глаз и зуд
Локализуется у взрослых:
- Задние части колен
- Сгибы локтей
- Задняя часть шеи
- Лицо
Врач отметила, что иногда экзему путают с другими кожными заболеваниями, такими как псориаз, поэтому очень важно получить точный диагноз.
Триггеры атопического дерматита
- Длительное воздействие сухого воздуха, зноя или холода
- Некоторые типы мыла, шампуни, пены для ванн, моющие средства и моющие средства для лица
- Стиральные порошки и ополаскиватели
- Определенные ткани, например, шерсть или полиэстер
- Средства для чистки и дезинфекции поверхностей
- Натуральные жидкости, такие как сок из фруктов, овощей и мяса
- Металлы, особенно никель, в ювелирных изделиях или посуде
- Формальдегид, содержащийся в бытовых дезинфицирующих средствах, некоторых вакцинах, клеях и адгезивах
- Изотиазолинон, антибактериальное вещество, содержащееся в средствах личной гигиены, таких как детские салфетки
- Парафенилендиамин, используемый в красителях для кожи и временных татуировках.
- Пылевые клещи
- Стресс
Как лечить атопический дерматит
- Кремы медицинского назначения-эмоленты
- Местные препараты, отпускаемые по рецепту, в том числе кортикостероиды
- Фототерапия
- Иммунодепрессанты
- Знайте свои триггеры, чтобы избежать их влияния
- Важные ежедневные процедуры купания и увлажнения кожи, эмоленты наносить минимум 2-3 раза в день
- Используйте безрецептурные кремы и лекарства, отпускаемые по рецепту, постоянно и в соответствии с назначением врача.
Напомним, что врач предупредил о популярной косметической процедуре, которая обезобразит губы.
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