ua en ru
Пн, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лікар розказала, чому не можна дути на рану та спростувала основний міф

Понеділок 05 лютого 2024 10:35
UA EN RU
Лікар розказала, чому не можна дути на рану та спростувала основний міф Фото: Лікар розказала, чому не можна дути на рану (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Дуже багато українців з дитинства вірять, що якщо подути на рану - то вона перестане пекти. Але так робити не можна.

Головний міф про дуття на рану спростовує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на доказового лікаря Вікторю Ганжу в Instagram.

Чому не можна дути на ранку

Медик пояснила, що в ротовій порожнині живуть більше тисячі видів мікробів, це - бактерії та віруси та інші. Вони знаходяться на слизовій оболонці, зубах, язиці - всюди.

"Недарма, деякі порівнюють рот з унітазом. Так, неприємне порівняння", - написала вона.

І це незалежно, мама чи близький родич, чи зовсім стороння людина. В роті немає стерильності навіть після полоскання і обробки антисептиками.

Тому зрозуміло, що подув на ранку, ви ще більше інфікуєте рану і можете спровокувати ще більші проблеми ніж є вже зараз.

Чому якщо подути - біль менший

Лікар пояснила, що це відбувається тому, що потік повітря охолоджує рану, дещо викликає спазм мілких капілярів, потік крові зменшується і створюється легкий знеболюючий ефект.

Але дмухати на рану - не можна, бо потік повітря можна створювати не тільки ротом, а просто помахати підручними засобами, якщо вам стає краще від цього.

Раніше ми вже розповідали, що у Києві лікарі врятували пацієнта з рідкісним пороком серця.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що кардіолог назвала обстеження, яке потрібно періодично проходити.

Читайте РБК-Україна в Google News
хвороби лікарі міфи
NEWS
В Україні потеплішає до +15: з чим це пов’язано та чи очікувати повернення морозів
В Україні потеплішає до +15: з чим це пов’язано та чи очікувати повернення морозів