Лікар розказала, чому не можна дути на рану та спростувала основний міф
Дуже багато українців з дитинства вірять, що якщо подути на рану - то вона перестане пекти. Але так робити не можна.
Головний міф про дуття на рану спростовує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на доказового лікаря Вікторю Ганжу в Instagram.
Чому не можна дути на ранку
Медик пояснила, що в ротовій порожнині живуть більше тисячі видів мікробів, це - бактерії та віруси та інші. Вони знаходяться на слизовій оболонці, зубах, язиці - всюди.
"Недарма, деякі порівнюють рот з унітазом. Так, неприємне порівняння", - написала вона.
І це незалежно, мама чи близький родич, чи зовсім стороння людина. В роті немає стерильності навіть після полоскання і обробки антисептиками.
Тому зрозуміло, що подув на ранку, ви ще більше інфікуєте рану і можете спровокувати ще більші проблеми ніж є вже зараз.
Чому якщо подути - біль менший
Лікар пояснила, що це відбувається тому, що потік повітря охолоджує рану, дещо викликає спазм мілких капілярів, потік крові зменшується і створюється легкий знеболюючий ефект.
Але дмухати на рану - не можна, бо потік повітря можна створювати не тільки ротом, а просто помахати підручними засобами, якщо вам стає краще від цього.
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