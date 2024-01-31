ua en ru
Ср, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Діагноз виявили під час ВЛК". У Києві лікарі врятували пацієнта із рідкісною вадою серця

Київ, Середа 31 січня 2024 20:19
UA EN RU
"Діагноз виявили під час ВЛК". У Києві лікарі врятували пацієнта із рідкісною вадою серця У столиці прооперували пацієнта із рідкісною вадою (фото: facebook.com/Amosov.Institute)
Автор: Василина Копитко

Київські кардіохірурги успішно прооперували 33-річного чоловіка з рідкісною вродженою вадою серця - синдромом Бланда-Уайта-Гарланда (ALCAPA). Про свій діагноз пацієнт дізнався випадково, коли проходив ВЛК.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова у Facebook.

Що відомо про операцію

"Наш пацієнт - 33-річний Денис Панасюк з Одеси. Така вада в основному оперується у ранньому віці. Проте Денис взагалі дізнався про свій діагноз випадково, коли проходив ВЛК. Хоча у перші місяці життя чоловік переніс операцію з приводу відкритої артеріальної протоки. На жаль, тоді цей синдром не вдалося побачити", - діляться історією медики.

Синдром ALCAPA характеризується аномальним відходженням лівої коронарної артерії від легеневої артерії.

"Але кожна вада має ще й свої особливості. У нашого пацієнта тільки передньоміжшлуночкова артерія відходила від легеневої артерії, а огинаюча відходила звичайно", - пояснюють лікарі.

Вони додають, що це відходження було на досить великій відстані від аорти, куди потрібно було пересаджувати цю коронарну артерію.

"Тому потрібно було вирішувати - виконувати пряму реплантацію цієї коронарної артерії чи робити операцію Takeuchi. І правильне рішення можна було прийняти тільки під час операції. Вирішили залишити перший спосіб", - говорять хірурги.

Зараз пацієнт почувається добре і вже виписався додому, де на нього чекає кохана дружина і маленька донечка, а ще робота інженера-інструктора.

"Завжди радіємо, коли наші пацієнти стають здоровими", - кажуть в Інституті імені М. Амосова.

Додамо, що синдром Бланда-Уайта-Гарланда - вада, яка зустрічається приблизно в 1 випадку на 300 тисяч новонароджених. Без оперативного лікування тривалість життя пацієнтів із цим синдромом невелика, більшість з них помирає раптово через розвиток тяжкої ішемії міокарда або через рефрактерну до лікування серцеву недостатність.

Читайте також про те, що в Україні провели унікальну операцію на серці за допомогою робота.

Раніше ми писали про те, що лікарі у Львові вилікували рак четвертої стадії.

Читайте РБК-Україна в Google News
серце лікарі Институт Амосова
NEWS
США вже спрямували українським військовим бомби GLSDB, - Нуланд
США вже спрямували українським військовим бомби GLSDB, - Нуланд