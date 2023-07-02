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Лікар пояснив, від чого відмовитися для здорових кісток, і чи потрібний для них кальцій

Чи потрібно спеціально приймати кальцій для кісток (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Для здоров'я кісток та суглобів необхідно правильно та збалансовано харчуватися. Але є й речі, від яких варто відмовитись назавжди, якщо хочете зберегти здоров'я.

Про це розповів Styler ортопед-травматолог Олександр Галузинський.

Від яких продуктів потрібно відмовитись

Лікар повідомив, що спеціально підібраний раціон із певними харчовими продуктами не особливо впливає на стан суглобів.

Для того, щоб суглоби були здоровими, достатньо їсти здорову та корисну їжу, у складі якої є кальцій та вітаміни.

"А ось від чого краще відмовитися, то це від алкоголю, оскільки його вживання зменшує рівень кальцію в організмі. Та й взагалі, алкоголь та тютюн пригнічують загальний стан здоров'я", - розповів він.

Що буде з кістками, якщо вживати мало кальцію

"Повторюся, здорова людина, яка нормально харчується, отримує з продуктів скільки кальцію, скільки їй потрібно", - зазначив медик.

Препарати кальцію доцільно використовувати в тому випадку, якщо у людини є остеопороз (системне захворювання скелета, що характеризується зниженням кісткової маси) або у неї проблеми із загоєнням переломів.

Тобто приймати їх просто так, для підтримки форми ніякого сенсу немає, зазначив травматолог.

Дефіцит кальцію спостерігається у старшому віці. Особливо у худих жінок віком від 50 і більше. Саме в цьому віці слід подумати про додаткове джерело кальцію.

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Нагадаємо, раніше експерти пояснили, яка їжа може викликати чи посилити артрит.

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кісткиЗдорове харчуванняКальций