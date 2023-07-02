Врач объяснил, от чего отказаться для здоровых костей, и нужен ли для них кальций

От каких продуктов нужно отказаться

Врач сообщил, что специально подобранный рацион с определенными пищевыми продуктами, не особо влияет на состояние суставов.

Для того чтобы суставы были здоровыми, достаточно есть здоровую и полезную пищу, в составе которой есть кальций и витамины.

"А вот от чего лучше отказаться, так это от алкоголя, поскольку его употребление уменьшает уровень кальция в организме. Да и вообще, алкоголь и табак усугубляют общее состояние здоровья", - рассказал он.

Что будет с костями, если употреблять мало кальция

"Повторюсь, здоровый человек, нормально питающийся, получает из продуктов сколько кальция, сколько ему нужно", - отметил медик.



Препараты кальция целесообразно использовать в том случае, если у человека есть остеопороз (системное заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы – прим.) или у него проблемы с заживлением переломов.

То есть принимать их просто так, для поддержки формы, никакого смысла нет, отметил травматолог.

Дефицит кальция наблюдается в старшем возрасте. Особенно у худых женщин в возрасте от 50 и выше. Как раз в этом возрасте следует подумать о дополнительном источнике кальция.