Лікар пояснив, що категорично не можна приймати при грипі та ГРВІ

Що категорично не можна робити при грипі та ГРВІ

"На вулиці тепла та суха осінь, а навкруги щось занадто багато хворих на ГРВІ. Тож хочу нагадати деякі моменти, щоб не допускати звичних помилок. ГРВІ в більшості випадків викликаються вірусами. Отже, не спішіть приймати антибіотики. Це не допоможе", - пояснює лікар.

Також Дубровський закликав хворих не панікувати при перших симптомах недуги. Нежить, кашель - це захисні реакції, спрямовані на знищення збудника.

"Ліками треба допомагати організму, а не блокувати захист. Не варто приймати всілякі імуностимулятори, імуномодулятори. Пам’ятайте, що при ковіді це може призвести до погіршення стану", - застерігає інфекціоніст.

Лікар також наголосив, що повторні зараження коронавірусом переносяться в переважній більшості легко та без ускладнень.

"При ентеровірусній інфекції дуже важливою є дієта. Жирна, солодка їжа, та, особливо, молочні продукти, можуть різко погіршити стан пацієнта", - пояснив Дубровський.

Як полегшити стан хворого

Інфекціоніст наголосив, що температура є захисною реакцією організму, тому збивати потрібно тільки злоякісну, занадто високу лихоманку.

"Дуже висока температура добре збивається комбінацією жарознижуючого та спазмолітика. При високій лихоманці, яка тримається довше 5-ти днів варто звернутись до лікаря та пройти дообстеження - огляд, аналізи крові, послухати легені тощо", - додав лікар.

Також він зазначив, що хорошою альтернативою рентгену є УЗД легень. Це безпечно та дуже ефективно.