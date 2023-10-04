Врач объяснил, что категорически нельзя принимать при гриппе и ОРВИ

Что категорически нельзя делать при гриппе и ОРВИ

"На улице теплая и сухая осень, а вокруг что-то слишком много больных ОРВИ. Поэтому хочу напомнить некоторые моменты, чтобы не допускать привычных ошибок. ОРВИ в большинстве случаев вызываются вирусами. Следовательно, не спешите принимать антибиотики. Это не поможет", - объясняет врач.

Также Дубровский призвал больных не паниковать при первых симптомах недуга. Насморк, кашель - это защитные реакции, направленные на уничтожение возбудителя.

"Лекарствами нужно помогать организму, а не блокировать защиту. Не стоит принимать всевозможные иммуностимуляторы, иммуномодуляторы. Помните, что при ковиде это может привести к ухудшению состояния", - предостерегает инфекционист.

Врач также отметил, что повторные заражения коронавирусом переносятся в подавляющем большинстве легко и без осложнений.

"При энтеровирусной инфекции очень важна диета. Жирная, сладкая пища, и, особенно, молочные продукты, могут резко ухудшить состояние пациента", - объяснил Дубровский.

Как облегчить состояние больного

Инфекционист подчеркнул, что температура является защитной реакцией организма, поэтому сбивать нужно только злокачественную, слишком высокую лихорадку.

"Очень высокая температура хорошо сбивается комбинацией жаропонижающего и спазмолитика. При высокой лихорадке, которая держится дольше 5-ти дней, следует обратиться к врачу и пройти дообследование - осмотр, анализы крови, послушать легкие и т. д", - добавил врач.

Также он отметил, что хорошей альтернативой рентгену является УЗИ легких. Это безопасно и очень эффективно.