Врач объяснил, что категорически нельзя принимать при гриппе и ОРВИ

В Украине начался эпидемиологический сезон гриппа. Несмотря на то, что ежегодно им болеют тысячи украинцев, до сих пор многие совершают большие ошибки во время лечения. Последствиями этого могут быть тяжелые усложнения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию инфекциониста Евгения Дубровского в Facebook .

Что категорически нельзя делать при гриппе и ОРВИ

"На улице теплая и сухая осень, а вокруг что-то слишком много больных ОРВИ. Поэтому хочу напомнить некоторые моменты, чтобы не допускать привычных ошибок. ОРВИ в большинстве случаев вызываются вирусами. Следовательно, не спешите принимать антибиотики. Это не поможет", - объясняет врач.

Также Дубровский призвал больных не паниковать при первых симптомах недуга. Насморк, кашель - это защитные реакции, направленные на уничтожение возбудителя.

"Лекарствами нужно помогать организму, а не блокировать защиту. Не стоит принимать всевозможные иммуностимуляторы, иммуномодуляторы. Помните, что при ковиде это может привести к ухудшению состояния", - предостерегает инфекционист.

Врач также отметил, что повторные заражения коронавирусом переносятся в подавляющем большинстве легко и без осложнений.

"При энтеровирусной инфекции очень важна диета. Жирная, сладкая пища, и, особенно, молочные продукты, могут резко ухудшить состояние пациента", - объяснил Дубровский.

Как облегчить состояние больного

Инфекционист подчеркнул, что температура является защитной реакцией организма, поэтому сбивать нужно только злокачественную, слишком высокую лихорадку.

"Очень высокая температура хорошо сбивается комбинацией жаропонижающего и спазмолитика. При высокой лихорадке, которая держится дольше 5-ти дней, следует обратиться к врачу и пройти дообследование - осмотр, анализы крови, послушать легкие и т. д", - добавил врач.

Также он отметил, что хорошей альтернативой рентгену является УЗИ легких. Это безопасно и очень эффективно.