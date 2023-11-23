Лікар пояснив, чи насправді шкідливо вживати м'ясо

Дискусії про користь чи шкоду м'яса для людини точаться давно, незважаючи на те, вона споживає його споконвіків. Також останніми роками стало модно бути вегетаріанцем чи веганом, що передбачає повну відмову від м'яса з дієтологічних чи етичних міркувань. То чи справді м'ясо шкідливе?
На це питання дає відповідь РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.
Лікар зазначив, що м'ясо може бути як корисним, так шкідливим для організму. Їсти його чи ні - це особистий вибір кожного, проте слід пам'ятати: якщо ви повністю відмовляєтеся від м'яса, необхідно хоча би раз на рік оглядатися у лікаря через ризик появи анемії.
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