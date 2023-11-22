Додайте 8 років у своє життя. Вчені назвали супер-харчування для людей середнього віку

Перехід на здорове харчування в середньому віці може продовжити ваше життя більш ніж на вісім років. Це може означати, що ви, наприклад, доживете до 86 років замість 77 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на NHS.

Як потрібно харчуватися в середньому віці

Згідно з дослідженням, у якому взяли участь понад 460 000 осіб у Великій Британії, найважливіші зміни у харчуванні для збільшення тривалості життя полягають у скороченні споживання солодких напоїв та обробленого м'яса, такого як ковбаси та бекон.

При цьому потрібно вживати більшу кількість горіхів та цільнозернових продуктів.

Хорошою новиною є те, що результати дослідження показують, що ніколи не пізно переглянути свій раціон. Навіть у 70 років можна почати правильно харчуватися.

70-річний чоловік може прожити на чотири роки довше, до 86 років, а 70-річна жінка проживе ще приблизно чотири роки та п'ять місяців, до свого 88-річчя.

Людям рекомендується з'їдати п'ять порцій фруктів та овочів на день, споживаючи при цьому достатньо крохмалистих та багатих білком продуктів та скорочуючи споживання продуктів з високим вмістом жиру, солі та цукру.

"Здорове харчування може запобігти передчасній смертності від таких захворювань, як серцеві напади та інсульти", - сказав професор Ларс Таднес, який очолював дослідження.

Важливі поради щодо харчування

Більшість із нас не їдять достатньо фруктів та овочів. Вони повинні складати трохи більше третини їжі, яку ми їмо щодня.

Намагайтеся з'їдати щонайменше 5 порцій різних фруктів та овочів щодня. Вибирайте свіжі, заморожені, консервовані, сушені.

Пам'ятайте, що фруктові соки та смузі слід обмежувати загальною кількістю не більше 150 мл на день. Фрукти та овочі є гарним джерелом вітамінів, мінералів та клітковини.

Крохмалиста їжа повинна становити трохи більше третини їжі, яку ми їмо. Вибирайте сорти з високим вмістом клітковини або цільнозернові сорти, такі як макарони з борошна цільнозернового і коричневий рис, або просто залишайте шкірку на картоплі.

Існують також варіанти білого хліба та макаронів з більш високим вмістом клітковини. Крохмалисті продукти є хорошим джерелом енергії та основним джерелом низки поживних речовин у нашому раціоні.

Зернобобові, такі як квасоля, горох та сочевиця, є гарною альтернативою м'ясу, оскільки в них мало жиру, а також вони є гарним джерелом клітковини та білка.

Вибирайте нежирне м'ясо та фарш і їжте менше червоного та обробленого м'яса, такого як бекон, шинка та ковбаси. Намагайтеся їсти щонайменше 2 порції (2х140 г) риби щотижня, 1 з яких має бути жирною, наприклад лосось, сардини або скумбрія.