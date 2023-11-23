Врач объяснил, вредно ли на самом деле употреблять мясо

Дискуссии о пользе или вреде мяса для человека идут давно, несмотря на то, что он потребляет его испокон веков. Также в последние годы стало модно быть вегетарианцем или веганом, что предполагает полный отказ от мяса по диетологическим или этическим соображениям. Действительно ли мясо вредно?
На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.
Врач отметил, что мясо может быть как полезным, так и вредным для организма. Кушать его или нет – это личный выбор каждого, однако следует помнить: если вы полностью отказываетесь от мяса, необходимо хотя бы раз в год осматриваться у врача из-за риска появления анемии.
Как мы ранее писали,ученые назвали суперпитание для людей среднего возраста.
Ранее диетолог рассказала, как питаться зимой, чтобы сохранить здоровье.