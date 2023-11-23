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Врач объяснил, вредно ли на самом деле употреблять мясо

Фото: Вредно ли есть мясо (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дискуссии о пользе или вреде мяса для человека идут давно, несмотря на то, что он потребляет его испокон веков. Также в последние годы стало модно быть вегетарианцем или веганом, что предполагает полный отказ от мяса по диетологическим или этическим соображениям. Действительно ли мясо вредно?

На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.

Почему важно есть мясо

  • Источник белка
  • Источник железа значительно лучше усваивается, чем железо в растительных продуктах

Кому нужно потреблять мясо

  • если человек физически работает
  • недавно перенес тяжелое и продолжительное инфекционное заболевание (например, туберкулез)
  • имеет анемию
  • является ребенком первых лет жизни, активно растущим

Мясо может быть и вредным для нас при таких условиях

  • частое потребление жирных сортов мяса - свинины, говядины, баранины
  • прием жареного мяса в пищу, часто не содержащий питательных веществ
  • потребление концентрированных мясных бульонов
  • сочетание мяса с картофелем, сметаной, молоком, яйцами
  • употребление большого количества мяса при определенных заболеваниях (подагра, мочекаменная болезнь, хронический панкреатит)

Врач отметил, что мясо может быть как полезным, так и вредным для организма. Кушать его или нет – это личный выбор каждого, однако следует помнить: если вы полностью отказываетесь от мяса, необходимо хотя бы раз в год осматриваться у врача из-за риска появления анемии.

Как мы ранее писали,ученые назвали суперпитание для людей среднего возраста.

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продуктиЗдоровое питание