Врач объяснил, вредно ли на самом деле употреблять мясо

Дискуссии о пользе или вреде мяса для человека идут давно, несмотря на то, что он потребляет его испокон веков. Также в последние годы стало модно быть вегетарианцем или веганом, что предполагает полный отказ от мяса по диетологическим или этическим соображениям. Действительно ли мясо вредно?

На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.