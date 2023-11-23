Врач объяснил, вредно ли на самом деле употреблять мясо
Дискуссии о пользе или вреде мяса для человека идут давно, несмотря на то, что он потребляет его испокон веков. Также в последние годы стало модно быть вегетарианцем или веганом, что предполагает полный отказ от мяса по диетологическим или этическим соображениям. Действительно ли мясо вредно?
На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.
Почему важно есть мясо
- Источник белка
- Источник железа значительно лучше усваивается, чем железо в растительных продуктах
Кому нужно потреблять мясо
- если человек физически работает
- недавно перенес тяжелое и продолжительное инфекционное заболевание (например, туберкулез)
- имеет анемию
- является ребенком первых лет жизни, активно растущим
Мясо может быть и вредным для нас при таких условиях
- частое потребление жирных сортов мяса - свинины, говядины, баранины
- прием жареного мяса в пищу, часто не содержащий питательных веществ
- потребление концентрированных мясных бульонов
- сочетание мяса с картофелем, сметаной, молоком, яйцами
- употребление большого количества мяса при определенных заболеваниях (подагра, мочекаменная болезнь, хронический панкреатит)
Врач отметил, что мясо может быть как полезным, так и вредным для организма. Кушать его или нет – это личный выбор каждого, однако следует помнить: если вы полностью отказываетесь от мяса, необходимо хотя бы раз в год осматриваться у врача из-за риска появления анемии.
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