Лікар пояснив, чи корисно "смажитися" на сонці

Який вплив мають сонячні промені на нашу шкіру?

Під впливом ультрафіолету, що є частиною спектра сонячних променів, у нашій шкірі синтезується вітамін D – незамінна сполука для функціонування нашого організму. Також сонце стимулює утворення у шкірі меланіну – чорного пігменту, який і забезпечує засмаглий колір шкіри. Однак сонячне проміння може створити загрозу для нашого здоров'я.

Загоряння під час високого стояння сонця над горизонтом (10:00 – 16:00) збільшує ризик сонячного опіку.

Тривале щоденне загоряння прискорює старіння шкіри.

Сонячні промені можуть сприяти переродженню нешкідливих родимок у меланомі – злоякісну пухлину шкіри.

Як засмагати з користю та без шкоди для здоров'я?

Загоряйте у наступний час доби: з 07 до 10 ранку та з 16 до заходу сонця.

Перед засмагою наносите на шкіру сонцезахисний крем із захистом SPF30 або більше.

Мінімізуйте засмагу, якщо у вас багато родимок на шкірі, колір шкіри блідий, а також, якщо у вас біле або руде волосся.

Вищезгадані фактори збільшують ризик меланоми.