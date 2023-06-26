Врач объяснил, полезно ли "жариться" на солнце

Какое влияние оказывают солнечные лучи на нашу кожу?

Под влиянием ультрафиолета, являющегося частью спектра солнечных лучей, в нашей коже синтезируется витамин D - незаменимое соединение для функционирования нашего организма. Также солнце стимулирует образование в коже меланина - черного пигмента, который и обеспечивает загорелый цвет кожи. Однако солнечные лучи могут создать угрозу для нашего здоровья.

Загорание в часы высокого стояния солнца над горизонтом (10:00 – 16:00) увеличивает риск солнечного ожога.

Длительное ежедневное загорание ускоряет старение кожи.

Солнечные лучи могут способствовать перерождению безвредных родинок в меланоме – злокачественную опухоль кожи.

Как загорать с пользой и без вреда для здоровья?

Загорайте в следующее время суток: с 07 до 10 утра и с 16 до заката.

Перед загаром наносите на кожу солнцезащитный крем с защитой SPF30 или более.

Минимизируйте загар, если у вас много родинок на коже, цвет кожи бледный, а также, если у вас белые или рыжие волосы.

Вышеупомянутые факторы увеличивают риск меланомы.