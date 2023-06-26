RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врач объяснил, полезно ли "жариться" на солнце

Фото: Вреден ли загар на солнце (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине лето всецело вступило в свои права. Если погода солнечная, нам хочется позагорать на солнышке и изменить цвет своей кожи с зимнего бледного на смуглый летний.

Но полезно ли "жариться" на солнце? На этот вопрос ответил в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Какое влияние оказывают солнечные лучи на нашу кожу?

Под влиянием ультрафиолета, являющегося частью спектра солнечных лучей, в нашей коже синтезируется витамин D - незаменимое соединение для функционирования нашего организма. Также солнце стимулирует образование в коже меланина - черного пигмента, который и обеспечивает загорелый цвет кожи. Однако солнечные лучи могут создать угрозу для нашего здоровья.

  • Загорание в часы высокого стояния солнца над горизонтом (10:00 – 16:00) увеличивает риск солнечного ожога.
  • Длительное ежедневное загорание ускоряет старение кожи.
  • Солнечные лучи могут способствовать перерождению безвредных родинок в меланоме – злокачественную опухоль кожи.

Как загорать с пользой и без вреда для здоровья?

Загорайте в следующее время суток: с 07 до 10 утра и с 16 до заката.
Перед загаром наносите на кожу солнцезащитный крем с защитой SPF30 или более.
Минимизируйте загар, если у вас много родинок на коже, цвет кожи бледный, а также, если у вас белые или рыжие волосы.

Вышеупомянутые факторы увеличивают риск меланомы.

Как мы ранее писали, дерматолог рассказала, как выбирать солнцезащитный крем, чтобы кожа всегда оставалась здоровой.

Читайте РБК-Украина в Google News
летоврачизагарсонце