Лікар пояснив, чи корисно "смажитися" на сонці

В Україні літо повністю вступило у свої права. Якщо погода сонячна, нам хочеться позасмагати на сонечку та змінити колір своєї шкіри із зимового блідого на смаглявий літній.

Але чи корисно "смажитися" на сонці? На це запитання відповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

Який вплив мають сонячні промені на нашу шкіру?

Під впливом ультрафіолету, що є частиною спектра сонячних променів, у нашій шкірі синтезується вітамін D – незамінна сполука для функціонування нашого організму. Також сонце стимулює утворення у шкірі меланіну – чорного пігменту, який і забезпечує засмаглий колір шкіри. Однак сонячне проміння може створити загрозу для нашого здоров'я.

Загоряння під час високого стояння сонця над горизонтом (10:00 – 16:00) збільшує ризик сонячного опіку.

Тривале щоденне загоряння прискорює старіння шкіри.

Сонячні промені можуть сприяти переродженню нешкідливих родимок у меланомі – злоякісну пухлину шкіри.

Як засмагати з користю та без шкоди для здоров'я?

Загоряйте у наступний час доби: з 07 до 10 ранку та з 16 до заходу сонця.

Перед засмагою наносите на шкіру сонцезахисний крем із захистом SPF30 або більше.

Мінімізуйте засмагу, якщо у вас багато родимок на шкірі, колір шкіри блідий, а також, якщо у вас біле або руде волосся.

Вищезгадані фактори збільшують ризик меланоми.