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Врач объяснил, полезно ли "жариться" на солнце

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Понедельник 26 июня 2023 11:29
Врач объяснил, полезно ли "жариться" на солнце Фото: Вреден ли загар на солнце (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Михаил Цюрак

В Украине лето всецело вступило в свои права. Если погода солнечная, нам хочется позагорать на солнышке и изменить цвет своей кожи с зимнего бледного на смуглый летний.

Но полезно ли "жариться" на солнце? На этот вопрос ответил в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Какое влияние оказывают солнечные лучи на нашу кожу?

Под влиянием ультрафиолета, являющегося частью спектра солнечных лучей, в нашей коже синтезируется витамин D - незаменимое соединение для функционирования нашего организма. Также солнце стимулирует образование в коже меланина - черного пигмента, который и обеспечивает загорелый цвет кожи. Однако солнечные лучи могут создать угрозу для нашего здоровья.

  • Загорание в часы высокого стояния солнца над горизонтом (10:00 – 16:00) увеличивает риск солнечного ожога.
  • Длительное ежедневное загорание ускоряет старение кожи.
  • Солнечные лучи могут способствовать перерождению безвредных родинок в меланоме – злокачественную опухоль кожи.

Как загорать с пользой и без вреда для здоровья?

Загорайте в следующее время суток: с 07 до 10 утра и с 16 до заката.
Перед загаром наносите на кожу солнцезащитный крем с защитой SPF30 или более.
Минимизируйте загар, если у вас много родинок на коже, цвет кожи бледный, а также, если у вас белые или рыжие волосы.

Вышеупомянутые факторы увеличивают риск меланомы.

Как мы ранее писали, дерматолог рассказала, как выбирать солнцезащитный крем, чтобы кожа всегда оставалась здоровой.

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