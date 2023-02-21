Лікар пояснила, у яких випадках тест на вагітність покаже помилковий результат

Попри великий вибір тестів на вагітність, принцип дій у них один - визначити рівень гормону ХГЛ.

Чому тест показує негативний результат

Тест зроблено надто рано

Зазвичай на тестах пише, що вони правдиві з першого дня затримки менструації, все ж не завжди це так працює.

Лікар радить брати високочутливі тести на вагітність, які визначають рівень ХГЛ від 10 мОД/мл. До того ж найкраще тест робити зранку.

Прострочений тест

Також може трапить так, що ви придбаєте прострочений тест або той, який зберігався в неналежних умовах. Тому обов‘язково перевіряйте термін придатності.

Надлишок рідини в організмі

Гінеколог каже, що звечора не варто пити багато рідини перед тестуванням.

Приймання гормональних препаратів

Гормональні препарати, судинозвужуючі, сечогінні та транквілізатори можуть вплинути на гормональних фон і спотворити результат тесту.

"Якщо зачаття відбулось незадовго до початку менструації, то гормон ще не встиг досягнути потрібної концентрації в сечі", - каже лікар.

Помилково позитивний результат

Післяпологовий період

Слід пам‘ятати, що ХГЛ наявний під час вагітності та 3-4 тижні після пологів.

Завмерла вагітність

Після завмерлої вагітності рівень ХГЛ не може різко знизитись, тому певний час може визначатись.

Приймання препаратів

Зокрема, під вас підготовки до ЕКЗ (екстракорпорального запліднення) приймаються препарати стимуляції овуляції. Саме вони можуть підвищувати рівень ХГЛ.

За словами лікаря, якщо тест є негативним, то варто повторити його через 3-4 дні. Найбільш інформативними вважаються цифрові та планшетні тести