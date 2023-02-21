Врач объяснила, в каких случаях тест на беременность покажет ложный результат

Несмотря на большой выбор тестов на беременность, принцип действий у них один - определить уровень гормона ХГЧ.

Почему тест показывает отрицательный результат

Тест сделан слишком рано

Обычно на тестах пишет, что они правдивы с первого дня задержки менструации, но не всегда это так работает.

Врач советует брать высокочувствительные тесты на беременность, которые определяют уровень ХГЧ от 10 мОД/мл. К тому же лучше тест делать утром.

Просроченный тест

Также может случиться так, что вы приобретете просроченный тест или тот, который хранился в ненадлежащих условиях. Поэтому обязательно проверяйте срок годности.

Избыток жидкости в организме

Гинеколог говорит, что с вечера не стоит пить много жидкости перед тестированием.

Прием гормональных препаратов

Гормональные препараты, сосудосуживающие, мочегонные и транквилизаторы могут повлиять на гормональный фон и исказить результат теста.

"Если зачатие произошло незадолго до начала менструации, гормон еще не успел достичь нужной концентрации в моче", - говорит врач.

Ошибочно положительный результат

Послеродовой период

Следует помнить, что ХГЧ присутствует во время беременности и 3-4 недели после родов.

Замершая беременность

После замершей беременности уровень ХГЧ не может резко снизиться, поэтому определенное время может определяться.

Прием препаратов

В частности, во время подготовки к ЭКО (экстракорпоральному оплодотворению) принимаются препараты стимуляции овуляции. Конкретно они могут увеличивать уровень ХГЧ.

По словам врача, если тест отрицательный, то следует повторить его через 3-4 дня. Наиболее информативными считаются цифровые и планшетные тесты