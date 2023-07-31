Лікар пояснила, чому так важливо цього сезону вакцинуватися від грипу

Що потрібно знати про грип в осінньо-зимовому сезоні

Суворі заходи COVID майже ліквідували спалахи грипу в 2020 і 2021 роках. Закриття міжнародних кордонів, карантин, соціальне дистанціювання та носіння масок зупинили проникнення грипу в країну та поширення. Нині ці обмеження вже не діють, тож робіть висновки.

"Приміром, рівень захворюваності на грип у 2023 році в Австралії (а у них сезон грипу вже пройшов) насправді дуже схожий на рівень до COVID-19 (тобто до 2020 року)", - повідомила лікарка.

Статистика грипу завжди показана неточно, випадків набагато більше. Як завжди, зареєстровані випадки грипу становлять лише незначну частину фактичних випадків грипу. Це тому, що багато людей не звертаються за медичною допомогою, якщо заразилися грипом чи лікар загальної практики не завжди перевіряє їх на наявність грипу.

Цього року сезон грипу починається рано, серпень-вересень, і вашим найкращим захистом було б отримати вакцину проти грипу, коли вона буде доступна

Враховуйте, що на формування імунітету після щеплення потрібно 2-3 тижні.

Ще цього року у північній півкулі спостерігалася певна активність грипу B наприкінці сезону. Це один із видів грипу, який викликає сезонний грип.

Чому важливо щепити дітей

Діти мають великі обсяги вірусу в носових виділеннях і після зараження виділяють протягом кількох днів. Вони також мають найгірші гігієнічні навички, часто кашляють і спльовують на оточуючих.

Так діти швидко заразять своїх батьків, бабусь та дідусів, молодших братів та сестер. Діти молодшого шкільного віку є групою, яка найчастіше передає грип оточуючим.