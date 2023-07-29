Введено обмеження на подорожі. У Фінляндії та Норвегії фіксують спалахи пташиного грипу

Норвегія та Фінляндія цього року зіткнулися з рекордною кількістю спалахів пташиного грипу у кількох регіонах. Внаслідок цього загинули тисячі чайок та інших видів тварин, у деяких районах було введено обмеження на поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Офіційні особи в арктичному місті Вадсо, що входить до губернії Фіннмарк у Норвегії, заявили, що вони зібрали понад 10 000 мертвих птахів у цьому районі, а Норвезьке управління безпеки харчових продуктів у четвер запровадило заборону на поїздки, що охоплюють три заповідники.

"Спалахи, які ми спостерігаємо в різних місцях Фіннмарка цього року, набагато більше, ніж ми бачили минулого в Норвегії", - сказав Оле-Херман Тронеруд, головний ветеринарний лікар Норвезького управління безпеки харчових продуктів.

Сусідна Фінляндія також заявила, що штам H5N1 наразі виявлено на 20 звірофермах порівняно з 12 раніше цього тижня.

Раніше в ООН попередили, що спалахи пташиного грипу в усьому світі викликають побоювання, і що вірус може легше адаптуватися для зараження людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що ризик зараження людей вірусом H5N1 залишається низьким, проте необхідно ретельно відстежувати повідомлення про інфекції серед ссавців.

Спалахи пташиного грипу у 2023 році

Пташиний грип – це гостра вірусна хвороба птахів, що характеризується ураженням органів травлення, дихання та високою летальністю. Різні штами вірусу грипу птахів можуть викликати від 10 до 100% загибелі серед хворих і вражати одночасно від одного до трьох видів птахів.

Раніше у Китаї зареєстрували перший у світі випадок смерті людини від пташиного грипу H3N8. Від інфекції померла 59-річна жінка.

Також раніше в Болгарії зафіксували спалах пташиного грипу. Внаслідок якої знищили 19 тисяч курей.

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