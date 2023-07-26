Лікар пояснила, чим небезпечні кавуни, і коли їх можна купувати в Україні

Чим небезпечні ранні кавуни

Лікарка розповіла, що днями до неї звернулася пацієнтка з найжахливішим станом. У неї було постійне блювання і слабкість, запаморочення. Напередодні вона з'їла кавун.

"Контакт із жінкою був ускладнений, у неї була змінена свідомість. Від родичів вдалося дізнатися, що жінка з'їла кавун", - повідомила медик.

Цікаво, що кавун купили у перевіреного роками продавця. З пацієнткою відразу почали лікування, оскільки постійне блювання призводить до дуже швидкого зневоднення організму. Токсини діють на центральну нервову систему та мозок, це може закінчитися трагічно.

Валентина зазначає, що якщо ви отруїлися кавунами - негайно викликайте швидку допомогу.

Коли можна їсти кавуни

Пам'ятайте, що ніколи не їжте кавуни і не давайте їх дітям до того, як прийде період їхнього дозрівання у вашому регіоні. Для українських широт - це друга половина серпня.