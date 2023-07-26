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Врач объяснила, чем опасны арбузы, и когда их можно покупать в Украине

Фото: Почему нельзя есть ранние арбузы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сейчас в Украине уже продаются арбузы. Их можно найти в магазинах и на раскладках. Но можно ли их сейчас покупать?

На этот вопрос дала ответ в Instagram врач-диетолог и терапевт Валентина Слюсарь.

Чем опасны ранние арбузы

Врач рассказала, что на днях к ней обратилась пациентка с ужаснейшим состоянием. У нее была постоянная рвота и слабость, головокружение. Накануне она съела арбуз.

"Контакт с женщиной был усложнен, у нее было помутненное сознание. От родственников удалось узнать, что женщина съела арбуз", - сообщила медик.

Интересно, что арбуз был куплен у проверенного годами продавца. С пациенткой сразу начали лечение, так как постоянная рвота приводит к очень быстрому обезвоживанию организма. Токсины действуют на центральную нервную систему и мозг, это может закончиться трагично.

Валентина отмечает, что, если вы отравились арбузами - немедленно вызывайте скорую помощь.

Когда можно есть арбузы

Помните, что никогда не ешьте арбузы и не давайте их детям, до того, как придет период их дозревания в вашем регионе. Для украинских широт - это вторая половина августа.

Читайте также, кулинар раскрыла "неприятную правду" про арбузы, о которой молчат продавцы.

Напомним, что Комаровский дал окончательный ответ, можно ли отравиться ранними арбузами и дынями.

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