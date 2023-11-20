Лікар пояснила, чим небезпечне хропіння і як його позбутися

Хропіння - наслідок порушення тонусу м'язів глотки, часто на тлі порушеного носового дихання.
Які причини цього стану, та як позбутися розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram педіатра Дарини Власенко.
При хропінні порушується приплив повітря, можуть виникати зупинки дихання.
Серце теж страждає від хропіння, все що воно може - підвищити тиск у системі, щоб хоч якось дати мозку потрібний кисень.
Нирки починають скидати більше рідини, доводиться ще й у туалет вночі бігати.
Порушується сон, оскільки відсутня глибока фаза, тільки прокинувся, а вже втомився.
Мозок без відпочинку зовсім на межі і вимикається за першої можливості.
Наслідки хропіння
Як ми раніше писали, флеболог пояснила, які процедури при варикозі є марною тратою грошей.
Читайте також про те, які продукти категорично не можна їсти при аритмії.