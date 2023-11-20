Лікар пояснила, чим небезпечне хропіння і як його позбутися

Причини хропіння

Алкоголь перед сном може викликати хропіння навіть у здорової людини

Зайва вага посилює хропіння

Що треба знати про хропіння

При хропінні порушується приплив повітря, можуть виникати зупинки дихання.



Серце теж страждає від хропіння, все що воно може - підвищити тиск у системі, щоб хоч якось дати мозку потрібний кисень.

Нирки починають скидати більше рідини, доводиться ще й у туалет вночі бігати.

Порушується сон, оскільки відсутня глибока фаза, тільки прокинувся, а вже втомився.



Мозок без відпочинку зовсім на межі і вимикається за першої можливості.

Наслідки хропіння

Постійна втома

Епізоди мікросну вдень, які можуть призвести до дуже поганих речей

Підвищення тиску - спочатку тільки вночі, а потім і вдень

Ризик раннього інфаркту

Як позбутися