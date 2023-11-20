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Врач объяснила, чем опасен храп и как от него избавиться

Фото: Чем опасен храп (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Храп - это следствие нарушения тонуса мышц глотки, часто на фоне нарушенного носового дыхания.

Какие причины этого состояния и как избавиться рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram педиатра Дарьи Власенко.

Причины храпа

  • Алкоголь перед сном может вызвать храп даже у здорового человека
  • Лишний вес усиливает храп

Что нужно знать о храпе

При храпе нарушается приток воздуха, могут возникать остановки дыхания.

Сердце тоже страдает от храпа, все что оно может - повысить давление в системе, чтобы хоть как-то дать мозгу нужный кислород.

Почки начинают сбрасывать больше жидкости, приходится еще и в туалет ночью бегать.

Нарушается сон, поскольку отсутствует глубокая фаза, только проснулся, а уже устал.

Мозг без отдыха совсем не пределе и выключается при первой возможности.

Последствия храпа

  • Постоянная усталость
  • Эпизоды микросна днем, которые могут привести к очень плохим вещам
  • Повышение давления - сначала только ночью, а затем и днем
  • Риск раннего инфаркта

Как избавиться

  • Похудеть
  • Не пить алкоголь на ночь
  • Посетить ЛОРа, восстановить носовое дыхание, если это возможно за счет медикаментов (аллергический ринит, полипы носа)
  • Операции по восстановлению носового дыхания (септопластика) или тканям ротоглотки.
  • Посетить ортодонта – изготовление капы, которая будет удерживать закрытым рот.
  • Если ничего из вышенаписанного не помогло - нужно пройти полисомнографию (мониторинг жизненных показателей во время сна) и использовать CPAP аппарат

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