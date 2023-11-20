Врач объяснила, чем опасен храп и как от него избавиться

Храп - это следствие нарушения тонуса мышц глотки, часто на фоне нарушенного носового дыхания.
Какие причины этого состояния и как избавиться рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram педиатра Дарьи Власенко.
При храпе нарушается приток воздуха, могут возникать остановки дыхания.
Сердце тоже страдает от храпа, все что оно может - повысить давление в системе, чтобы хоть как-то дать мозгу нужный кислород.
Почки начинают сбрасывать больше жидкости, приходится еще и в туалет ночью бегать.
Нарушается сон, поскольку отсутствует глубокая фаза, только проснулся, а уже устал.
Мозг без отдыха совсем не пределе и выключается при первой возможности.
Последствия храпа
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