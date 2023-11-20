Лікар пояснила, чим небезпечне хропіння і як його позбутися
Хропіння - наслідок порушення тонусу м'язів глотки, часто на тлі порушеного носового дихання.
Які причини цього стану, та як позбутися розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram педіатра Дарини Власенко.
Причини хропіння
- Алкоголь перед сном може викликати хропіння навіть у здорової людини
- Зайва вага посилює хропіння
Що треба знати про хропіння
При хропінні порушується приплив повітря, можуть виникати зупинки дихання.
Серце теж страждає від хропіння, все що воно може - підвищити тиск у системі, щоб хоч якось дати мозку потрібний кисень.
Нирки починають скидати більше рідини, доводиться ще й у туалет вночі бігати.
Порушується сон, оскільки відсутня глибока фаза, тільки прокинувся, а вже втомився.
Мозок без відпочинку зовсім на межі і вимикається за першої можливості.
Наслідки хропіння
- Постійна втома
- Епізоди мікросну вдень, які можуть призвести до дуже поганих речей
- Підвищення тиску - спочатку тільки вночі, а потім і вдень
- Ризик раннього інфаркту
Як позбутися
- Схуднути
- Не пити алкоголь на ніч
- Відвідати ЛОРа, відновити носове дихання, якщо це можливо за рахунок медикаментів (алергічний риніт, поліпи носа)
- Операції по відновленню носового дихання (септопластику) або тканинах ротоглотки
- Відвідати ортодонта - виготовлення капи, яка утримуватиме закритим рот
- Якщо нічого з вищенаписаного не допомогло - треба пройти полісомнографію (моніторинг життєважних показників під час сну) та використовувати CPAP апарат
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