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Лікар пояснила, чим небезпечне хропіння і як його позбутися

Понеділок 20 листопада 2023 08:58
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Лікар пояснила, чим небезпечне хропіння і як його позбутися Фото: Чим небезпечне хропіння (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Дарія Дорошкевич

Хропіння - наслідок порушення тонусу м'язів глотки, часто на тлі порушеного носового дихання.

Які причини цього стану, та як позбутися розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram педіатра Дарини Власенко.

Причини хропіння

  • Алкоголь перед сном може викликати хропіння навіть у здорової людини
  • Зайва вага посилює хропіння

Що треба знати про хропіння

При хропінні порушується приплив повітря, можуть виникати зупинки дихання.

Серце теж страждає від хропіння, все що воно може - підвищити тиск у системі, щоб хоч якось дати мозку потрібний кисень.

Нирки починають скидати більше рідини, доводиться ще й у туалет вночі бігати.

Порушується сон, оскільки відсутня глибока фаза, тільки прокинувся, а вже втомився.

Мозок без відпочинку зовсім на межі і вимикається за першої можливості.

Наслідки хропіння

  • Постійна втома
  • Епізоди мікросну вдень, які можуть призвести до дуже поганих речей
  • Підвищення тиску - спочатку тільки вночі, а потім і вдень
  • Ризик раннього інфаркту

Як позбутися

  • Схуднути
  • Не пити алкоголь на ніч
  • Відвідати ЛОРа, відновити носове дихання, якщо це можливо за рахунок медикаментів (алергічний риніт, поліпи носа)
  • Операції по відновленню носового дихання (септопластику) або тканинах ротоглотки
  • Відвідати ортодонта - виготовлення капи, яка утримуватиме закритим рот
  • Якщо нічого з вищенаписаного не допомогло - треба пройти полісомнографію (моніторинг життєважних показників під час сну) та використовувати CPAP апарат

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