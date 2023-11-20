Врач объяснила, чем опасен храп и как от него избавиться

Храп - это следствие нарушения тонуса мышц глотки, часто на фоне нарушенного носового дыхания.

Какие причины этого состояния и как избавиться рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram педиатра Дарьи Власенко.

Причины храпа

Алкоголь перед сном может вызвать храп даже у здорового человека

Лишний вес усиливает храп

Что нужно знать о храпе

При храпе нарушается приток воздуха, могут возникать остановки дыхания.



Сердце тоже страдает от храпа, все что оно может - повысить давление в системе, чтобы хоть как-то дать мозгу нужный кислород.

Почки начинают сбрасывать больше жидкости, приходится еще и в туалет ночью бегать.

Нарушается сон, поскольку отсутствует глубокая фаза, только проснулся, а уже устал.

Мозг без отдыха совсем не пределе и выключается при первой возможности.

Последствия храпа

Постоянная усталость

Эпизоды микросна днем, которые могут привести к очень плохим вещам

Повышение давления - сначала только ночью, а затем и днем

Риск раннего инфаркта

Как избавиться