Врач объяснила, чем опасен храп и как от него избавиться
Храп - это следствие нарушения тонуса мышц глотки, часто на фоне нарушенного носового дыхания.
Какие причины этого состояния и как избавиться рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram педиатра Дарьи Власенко.
Причины храпа
- Алкоголь перед сном может вызвать храп даже у здорового человека
- Лишний вес усиливает храп
Что нужно знать о храпе
При храпе нарушается приток воздуха, могут возникать остановки дыхания.
Сердце тоже страдает от храпа, все что оно может - повысить давление в системе, чтобы хоть как-то дать мозгу нужный кислород.
Почки начинают сбрасывать больше жидкости, приходится еще и в туалет ночью бегать.
Нарушается сон, поскольку отсутствует глубокая фаза, только проснулся, а уже устал.
Мозг без отдыха совсем не пределе и выключается при первой возможности.
Последствия храпа
- Постоянная усталость
- Эпизоды микросна днем, которые могут привести к очень плохим вещам
- Повышение давления - сначала только ночью, а затем и днем
- Риск раннего инфаркта
Как избавиться
- Похудеть
- Не пить алкоголь на ночь
- Посетить ЛОРа, восстановить носовое дыхание, если это возможно за счет медикаментов (аллергический ринит, полипы носа)
- Операции по восстановлению носового дыхания (септопластика) или тканям ротоглотки.
- Посетить ортодонта – изготовление капы, которая будет удерживать закрытым рот.
- Если ничего из вышенаписанного не помогло - нужно пройти полисомнографию (мониторинг жизненных показателей во время сна) и использовать CPAP аппарат
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